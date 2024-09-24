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Posted 24 сентября, 05:48

Published 24 сентября, 05:48

Modified 24 сентября, 05:50

Updated 24 сентября, 05:50

Иллюстрация

Только по выходным. Омичам показали новое расписание дачных автобусов

24 сентября 2024, 05:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали, когда приостановят дачные автобусы до СНТ

С 14 октября дачные маршруты завершат свою работу в этом году.

С 1 октября в Омске заканчивается дачный сезон, и городские садовые маршруты № 34, 71, 90, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178 переходят на выходной режим работы, рассказал мэр в своем телеграм-канале. Автобусы будут работать только в субботу и воскресенье.

А уже с 14 октября дачные маршруты завершат свою работу в этом году.

Садоводам осталось не так много времени на уборку урожая, наведение порядка в теплицах и садовых участках. Омичам рекомендуют планировать время заранее, чтобы все успеть. Как уже писал Город55, на данный момент в Омске функционирует 29 садовых маршрутов, из которых семь являются муниципальными.

Дачный сезон — все? Названы даты приостановки автобусов до омских СНТ
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#Кристина Антоносян#Омск#Новости#Дачный сезон#Урожай#График работы#Садоводство
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