Только по выходным. Омичам показали новое расписание дачных автобусов

Posted 24 сентября, 05:48
Published 24 сентября, 05:48
Modified 24 сентября, 05:50
Updated 24 сентября, 05:50
С 1 октября в Омске заканчивается дачный сезон, и городские садовые маршруты № 34, 71, 90, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178 переходят на выходной режим работы, рассказал мэр в своем телеграм-канале. Автобусы будут работать только в субботу и воскресенье.
А уже с 14 октября дачные маршруты завершат свою работу в этом году.
Садоводам осталось не так много времени на уборку урожая, наведение порядка в теплицах и садовых участках. Омичам рекомендуют планировать время заранее, чтобы все успеть. Как уже писал Город55, на данный момент в Омске функционирует 29 садовых маршрутов, из которых семь являются муниципальными.