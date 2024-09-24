Только по выходным. Омичам показали новое расписание дачных автобусов

Садоводам осталось не так много времени на уборку урожая, наведение порядка в теплицах и садовых участках. Омичам рекомендуют планировать время заранее, чтобы все успеть. Как уже писал Город55, на данный момент в Омске функционирует 29 садовых маршрутов, из которых семь являются муниципальными.