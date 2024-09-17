Дачный сезон — все? Названы даты приостановки автобусов до омских СНТ

Posted 17 сентября, 07:11
Published 17 сентября, 07:11
Modified 17 сентября, 07:24
Updated 17 сентября, 07:24
В Омской области холодает, а время дачных поездок подходит к своему зимнему отпуску. Дачные автобусы, которые курсируют до садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), приостановят свою работу на зимний период 13 октября. Садовые маршруты, которые действуют четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, все еще актуальны и омичи стараются закончить с делами на даче, чтобы отдыхать дома. Традиционно ежегодно этот период оканчивается в середине октября. У омичей еще есть время, чтобы дособирать урожай. Сейчас на грядках сезон тыкв, кабачков и других вкусных овощей.
На данный момент в Омске функционирует 29 садовых маршрутов, из которых семь являются муниципальными. Перевозками занимается пассажирское предприятие № 8, а 22 межмуниципальных маршрута организует министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Однако с каждым днём становится всё сложнее добираться до дач: утренние и вечерние часы уже приносят холод, а стоять на остановке в ожидании автобуса становится сложнее.
Согласно действующему графику, дачные маршруты должны работать до 13 октября, после чего омичи останутся без удобного способа добраться до своих участков до следующего сезона, который стартует весной 2025 года. Синоптики прогнозируют минусовые температуры и снег, как уже писал Город55, в регионе готовятся к зиме и к отопительному сезону.