Дачный сезон — все? Названы даты приостановки автобусов до омских СНТ

В Омской области холодает, а время дачных поездок подходит к своему зимнему отпуску. Дачные автобусы, которые курсируют до садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), приостановят свою работу на зимний период 13 октября. Садовые маршруты, которые действуют четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, все еще актуальны и омичи стараются закончить с делами на даче, чтобы отдыхать дома. Традиционно ежегодно этот период оканчивается в середине октября. У омичей еще есть время, чтобы дособирать урожай. Сейчас на грядках сезон тыкв, кабачков и других вкусных овощей.