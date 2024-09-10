Затопленные дачи, нашествие летучих мышей и непригодные дома. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Новость №1. В мэрии Омска рассказали, что будут делать с затопленными дачами в Осташково
В администрации Омска рассказали, как планируется восстанавливать садовые товарищества в Осташково после затопления. Сейчас мэрия разрабатывает план мероприятий, началась откачка жидкости с подтопленных территорий. Однако сроки завершения работ остаются неизвестными.
Новость №2. Омичей попросили не убивать летучих мышей, залетающих в квартиры
В квартиры омичей снова начали попадать летучие мыши. В частности, об этом рассказали жители домов по улице Красный Путь. У многих летучие мыши ассоциируются с вампирами или угрозой бешенства, эти животные естественны для нашей природной полосы и во встрече с ними нет ничего страшного. Совет, который дают специалисты — не убивать и не трогать летучих мышей руками, так как они могут быть заразными.
Новость №3. После пожара на 19-й Линии некоторые частные дома признали непригодными для жизни
Омская администрация признала непригодными для проживания три частных дома на улице 19-я Линия. Вероятно, строения пострадали во время крупного пожара, который случился 20 июля. Так, омичи больше не смогут жить в строениях № 4Г, 1А и 1Е. Еще одному частному дому требуются ремонт, постройка расположена по адресу: ул. 19-я Линия, 1Б.