Затопленные дачи, нашествие летучих мышей и непригодные дома. Омск сегодня

В квартиры омичей снова начали попадать летучие мыши. В частности, об этом рассказали жители домов по улице Красный Путь. У многих летучие мыши ассоциируются с вампирами или угрозой бешенства, эти животные естественны для нашей природной полосы и во встрече с ними нет ничего страшного. Совет, который дают специалисты — не убивать и не трогать летучих мышей руками, так как они могут быть заразными.