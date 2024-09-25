Тыква-гигант и 20 тонн овощей. Омич собрал внушительный урожай со своего огорода

Posted 25 сентября, 11:04
Published 25 сентября, 11:04
Modified 25 сентября, 11:08
Updated 25 сентября, 11:08
Талантливый садовод из Омска привлекает к себе большое внимание необычным и внушительным урожаем. Недавно жители Горьковского района были поражены гигантской тыквой весом более 150 кг, выращенной садоводом из семян сорта «Гигант Атлантик». Павел Кирнос решился посадить данный сорт тыквы на своем поле, как сообщают «Вести Омск».
Несмотря на то, что Павел является агрономом-любителем, он добился внушительного результата в урожайности. Уже около 20 тонн тыквы собралось с его участка, и это только начало. Это подтверждает, что выращивание подобных размеров тыкв на своем поле — абсолютно реально, нужно всего лишь приложить усилия и иметь желание.
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