Тыква-гигант и 20 тонн овощей. Омич собрал внушительный урожай со своего огорода

Несмотря на то, что Павел является агрономом-любителем, он добился внушительного результата в урожайности. Уже около 20 тонн тыквы собралось с его участка, и это только начало. Это подтверждает, что выращивание подобных размеров тыкв на своем поле — абсолютно реально, нужно всего лишь приложить усилия и иметь желание.