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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

подготовка к выставке «Флора»

Началась подготовка. В этом году омичи увидят больше 250 тысяч цветов на «Флоре»

11 июля 2024, 07:25
Фото: ТГ-канал Сергея Шелеста
подготовка к выставке «Флора»

В этом году омичи смогут полюбоваться 250 тысячами цветов на выставке «Флора»

Этим летом в скверах установят более 30 цветочных композиций.

Сегодня Сергей Шелест объявил, что началась подготовка к проведению выставки «Флора». Традиционно выставка проходит в двух скверах — Выставочном и Воскресенском. Сейчас сотрудники УДХБ готовят площадки для праздничного оформления и установки декоративных фигур.

подготовка к выставке «Флора»
Видео: ТГ-канал Сергея Шелеста
«В этом году „Флора“ будет посвящена году Семьи. В скверах установят более 30 цветочных композиций. 16 из них оформит подрядчик, стоимость контракта составила 14,5 млн рублей, остальные фигуры установят омские компании и предприятия», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
подготовка к выставке «Флора»подготовка к выставке «Флора»
подготовка к выставке «Флора»
Фото: ТГ-канал Сергея Шелеста

Агрономы УДХБ уже подготовили порядка 250 тысяч цветов для выставки. В оформлении будут использованы как традиционные садовые цветы, так и комнатные, экзотические растения, а также многолетники. Создание первых композиций начнется уже на следующей неделе.

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