Началась подготовка. В этом году омичи увидят больше 250 тысяч цветов на «Флоре»

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:50
Сегодня Сергей Шелест объявил, что началась подготовка к проведению выставки «Флора». Традиционно выставка проходит в двух скверах — Выставочном и Воскресенском. Сейчас сотрудники УДХБ готовят площадки для праздничного оформления и установки декоративных фигур.
«В этом году „Флора“ будет посвящена году Семьи. В скверах установят более 30 цветочных композиций. 16 из них оформит подрядчик, стоимость контракта составила 14,5 млн рублей, остальные фигуры установят омские компании и предприятия», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
Агрономы УДХБ уже подготовили порядка 250 тысяч цветов для выставки. В оформлении будут использованы как традиционные садовые цветы, так и комнатные, экзотические растения, а также многолетники. Создание первых композиций начнется уже на следующей неделе.