РИА Новости

В топе лучших. Омская область заняла 44-е место рейтинга регионов по развитию ипотеки

За последние 12 месяцев в стране резко возросло количество плательщиков ипотеки: в среднем, 25 человек из каждой тысячи населения пользуются займом на приобретение жилплощади.