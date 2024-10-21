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РИА Новости

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Октябрь
Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей
В сравнении с 2022 годом показатели сильно подросли.
14 октября, 07:14
Сентябрь
64 тысячи рублей. Омск занял 41-е место в зарплатном рейтинге среди регионов
30 сентября, 03:08
«Хвосты сами отпадут». Мнения омичей о квадроберах, которых хотят запретить в России
13 сентября, 03:00
Июль
В топе лучших. Омская область заняла 44-е место рейтинга регионов по развитию ипотеки
За последние 12 месяцев в стране резко возросло количество плательщиков ипотеки: в среднем, 25 человек из каждой тысячи населения пользуются займом на приобретение жилплощади.
22 июля, 02:42
Июнь
58-е место в рейтинге. Омичам рассказали, сколько лет им придется копить на квартиру
26 июня, 03:23
Апрель
Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный
Собранную в Омске ракету решили не запускать в последний момент, предварительно, из-за проблем с пожарной безопасностью.
9 апреля, 09:12
Март
Запуск уже в апреле. Омская «Ангара» первой полетит с космодрома «Восточный»
Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» занимались около 6 лет.
4 марта, 04:21

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