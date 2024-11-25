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Posted 25 ноября, 03:39

Published 25 ноября, 03:39

Modified 25 ноября, 03:41

Updated 25 ноября, 03:41

Омская область заняла 31-е место рейтинге ЗОЖ

Омская область опустилась на 31-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ

25 ноября 2024, 03:39
Фото: 1MI.

Омская область заняла 31-е место рейтинге ЗОЖ

Омская область заняла 31-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, составленному РИА «Новости».

В 2023 году регион набрал 69,5 балла, что выше результата 2022 года (64,6 балла), однако позиция в общем зачете снизилась — годом ранее область занимала 29-е место.

Лидерами рейтинга традиционно стали регионы Северного Кавказа. Первые три места в 2023 году заняли Дагестан (99,1), Чечня (95,5) и Кабардино-Балкария (87,8). Аутсайдерами списка оказались Магаданская область (34), Камчатский край (32,6) и Еврейская автономная область (24,6).

В рейтинге Омская область соседствует с Оренбургской (69,7 балла) и Астраханской (68,9 балла) областями, находясь примерно на одном уровне по показателям приверженности населения здоровому образу жизни.

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#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Рейтинг#Зарплата#Новости#Камчатский край#Астраханская область#Здоровый образ жизни#Оренбургская область#РИА Новости#Еврейская автономная область#Дагестан#Чечня
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