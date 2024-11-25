Омская область опустилась на 31-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ

Posted 25 ноября, 03:39
Published 25 ноября, 03:39
Modified 25 ноября, 03:41
Updated 25 ноября, 03:41
В 2023 году регион набрал 69,5 балла, что выше результата 2022 года (64,6 балла), однако позиция в общем зачете снизилась — годом ранее область занимала 29-е место.
Лидерами рейтинга традиционно стали регионы Северного Кавказа. Первые три места в 2023 году заняли Дагестан (99,1), Чечня (95,5) и Кабардино-Балкария (87,8). Аутсайдерами списка оказались Магаданская область (34), Камчатский край (32,6) и Еврейская автономная область (24,6).
В рейтинге Омская область соседствует с Оренбургской (69,7 балла) и Астраханской (68,9 балла) областями, находясь примерно на одном уровне по показателям приверженности населения здоровому образу жизни.
Напомним, что Омская область заняла 40 место по России в рейтинге зарплат.