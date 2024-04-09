Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный

Запланированный на 9 апреля пуск ракеты «Ангара-А5» на космодроме Восточный не состоялся: была отдана команда «отбой пуска», следует из записи онлайн-трансляции. Интересно, что несколько шагов перед пуском уже было выполнено, но в последний момент запуск отменили.