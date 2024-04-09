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Запуск ракеты «Ангара-А5» перенесли из-за неполадок

Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный

9 апреля 2024, 09:12
Фото: Скриншот онлайн-трансляции запуска ракеты

Запуск ракеты «Ангара-А5» перенесли из-за неполадок

Собранную в Омске ракету решили не запускать в последний момент, предварительно, из-за проблем с пожарной безопасностью.

Запланированный на 9 апреля пуск ракеты «Ангара-А5» на космодроме Восточный не состоялся: была отдана команда «отбой пуска», следует из записи онлайн-трансляции. Интересно, что несколько шагов перед пуском уже было выполнено, но в последний момент запуск отменили.

Как сообщает РИА Новости, пуск ракеты отложен как минимум на сутки. Телеграм-канал «Закрытый космос» сообщает, что причиной отмены запуска стала неготовность пожарной безопасности стартового комплекса. Официальной информации о причинах переноса события нет.

Напомним, «Ангару-А5» произвели на омском заводе «Полет». Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» на космодроме Восточный в Амурской области занимались с 2018 года.

Добавим, что 12 апреля будет 63 года с момента первого в мире полета человека в космос.

Обновлено: причиной отмены пуска ракеты стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Запуск уже в апреле. Омская «Ангара» первой полетит с космодрома «Восточный»
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#Омск#Омская область#Пожарная безопасность#Новости#Ольга Акамова#Ангара#Полет#Пуск#Восточный#РИА Новости
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