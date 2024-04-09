Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Запланированный на 9 апреля пуск ракеты «Ангара-А5» на космодроме Восточный не состоялся: была отдана команда «отбой пуска», следует из записи онлайн-трансляции. Интересно, что несколько шагов перед пуском уже было выполнено, но в последний момент запуск отменили.
Как сообщает РИА Новости, пуск ракеты отложен как минимум на сутки. Телеграм-канал «Закрытый космос» сообщает, что причиной отмены запуска стала неготовность пожарной безопасности стартового комплекса. Официальной информации о причинах переноса события нет.
Напомним, «Ангару-А5» произвели на омском заводе «Полет». Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» на космодроме Восточный в Амурской области занимались с 2018 года.
Добавим, что 12 апреля будет 63 года с момента первого в мире полета человека в космос.
Обновлено: причиной отмены пуска ракеты стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.