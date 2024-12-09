gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 03:50

Published 9 декабря, 03:50

Modified 9 декабря, 04:23

Updated 9 декабря, 04:23

Омичам необходимо копить 4,4 года на первый взнос по ипотеке

4,4 года на первый взнос: Омская область оказалась в «хвосте» ипотечного рейтинга

9 декабря 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney.

Омичам необходимо копить 4,4 года на первый взнос по ипотеке

Средняя стоимость первоначального взноса для покупки квартиры в регионе составляет 1,78 млн рублей.

Согласно исследованию «РИА Новости», омским семьям с одним ребенком требуется в среднем 4,4 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке для покупки типовой квартиры площадью 60 кв. м. Средняя сумма такого взноса в регионе составляет 1,78 млн рублей.

Фото: «РИА Новости»

Лучшие позиции в рейтинге заняли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где накопить на первый взнос можно менее чем за два года. На последнем месте оказалась Республика Крым — ее жителям потребуется более восьми лет, чтобы собрать необходимую сумму в 2,79 млн рублей.

Омская область оказалась на 67-м месте в рейтинге по срокам накопления на первый взнос по ипотеке. Соседями региона в рейтинге стали Республика Бурятия, где накопление займет 4,3 года (сумма взноса — 2,02 млн рублей), и Псковская область с таким же сроком накопления, но меньшей суммой — 1,3 млн рублей. Минимальная сумма первого взноса зафиксирована в Республике Ингушетия — 0,7 млн рублей.

Напомним, Омская область в ноябре оказалась на 61-м месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Его средний размер равнялся 71,9 тысяч рублей, что составляет 67,9% от средней зарплаты двух работающих омичей.

С джакузи, консьержем и видом на Иртыш. В Омске продают большую квартиру за 35 млн
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Недвижимость#Омская область#Ипотека#Ямало-Ненецкий автономный округ#РИА Новости#Ханты-Мансийский автономный округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика