4,4 года на первый взнос: Омская область оказалась в «хвосте» ипотечного рейтинга

Лучшие позиции в рейтинге заняли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где накопить на первый взнос можно менее чем за два года. На последнем месте оказалась Республика Крым — ее жителям потребуется более восьми лет, чтобы собрать необходимую сумму в 2,79 млн рублей.