4,4 года на первый взнос: Омская область оказалась в «хвосте» ипотечного рейтинга

Posted 9 декабря, 03:50
Published 9 декабря, 03:50
Modified 9 декабря, 04:23
Updated 9 декабря, 04:23
Согласно исследованию «РИА Новости», омским семьям с одним ребенком требуется в среднем 4,4 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке для покупки типовой квартиры площадью 60 кв. м. Средняя сумма такого взноса в регионе составляет 1,78 млн рублей.
Лучшие позиции в рейтинге заняли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где накопить на первый взнос можно менее чем за два года. На последнем месте оказалась Республика Крым — ее жителям потребуется более восьми лет, чтобы собрать необходимую сумму в 2,79 млн рублей.
Омская область оказалась на 67-м месте в рейтинге по срокам накопления на первый взнос по ипотеке. Соседями региона в рейтинге стали Республика Бурятия, где накопление займет 4,3 года (сумма взноса — 2,02 млн рублей), и Псковская область с таким же сроком накопления, но меньшей суммой — 1,3 млн рублей. Минимальная сумма первого взноса зафиксирована в Республике Ингушетия — 0,7 млн рублей.
Напомним, Омская область в ноябре оказалась на 61-м месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Его средний размер равнялся 71,9 тысяч рублей, что составляет 67,9% от средней зарплаты двух работающих омичей.