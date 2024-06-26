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иллюстрация

58-е место в рейтинге. Омичам рассказали, сколько лет им придется копить на квартиру

26 июня 2024, 03:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омская область заняла 58-е место в рейтинге регионов России по доступности жилья

Омичи могут накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров за 5,8 года при условии, что их доход будет средним, а в семье будет один ребенок. В прошлом году для приобретения такой же квартиры потребовалось бы семь лет.

Согласно рейтингу РИА «Новости», в 2024 году Омская область заняла 58-е место по доступности жилья среди регионов России.

Исследование показывает, что семья из Омска с одним ребенком и средней зарплатой может накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров всего за 5,8 года. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот процесс занимал семь лет. По оценкам экспертов, средняя стоимость такой квартиры в мае 2024 года составила 6,3 млн рублей.

Отметим, что в первом квартале этого года на вторичном рынке стало больше доступных типовых двухкомнатных квартир по сравнению с тем же периодом прошлого года. Специалисты объясняют это увеличением доходов населения и снижением процентных ставок по депозитам.

В наиболее выгодном положении находятся жители Ненецкого автономного округа: чтобы улучшить жилищные условия, им потребуется откладывать деньги в течение 2,6 лет. В то же время семьям из Севастополя придется копить более 12 лет.

Ранее Город55 рассказывал, когда ежемесячный доход омичей достигнет 100 тысяч рублей. Согласно прогнозам экспертов, через 3,8 года более 25% омичей будут зарабатывать 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности. А через 7,8 года эта сумма будет доступна уже более чем половине жителей региона. Большинству же жителей области потребуется 11,5 лет, чтобы достичь такого уровня дохода.

Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч
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