58-е место в рейтинге. Омичам рассказали, сколько лет им придется копить на квартиру

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Согласно рейтингу РИА «Новости», в 2024 году Омская область заняла 58-е место по доступности жилья среди регионов России.
Исследование показывает, что семья из Омска с одним ребенком и средней зарплатой может накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров всего за 5,8 года. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот процесс занимал семь лет. По оценкам экспертов, средняя стоимость такой квартиры в мае 2024 года составила 6,3 млн рублей.
Отметим, что в первом квартале этого года на вторичном рынке стало больше доступных типовых двухкомнатных квартир по сравнению с тем же периодом прошлого года. Специалисты объясняют это увеличением доходов населения и снижением процентных ставок по депозитам.
В наиболее выгодном положении находятся жители Ненецкого автономного округа: чтобы улучшить жилищные условия, им потребуется откладывать деньги в течение 2,6 лет. В то же время семьям из Севастополя придется копить более 12 лет.
Ранее Город55 рассказывал, когда ежемесячный доход омичей достигнет 100 тысяч рублей. Согласно прогнозам экспертов, через 3,8 года более 25% омичей будут зарабатывать 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности. А через 7,8 года эта сумма будет доступна уже более чем половине жителей региона. Большинству же жителей области потребуется 11,5 лет, чтобы достичь такого уровня дохода.