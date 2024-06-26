58-е место в рейтинге. Омичам рассказали, сколько лет им придется копить на квартиру

Омская область заняла 58-е место в рейтинге регионов России по доступности жилья

Омичи могут накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров за 5,8 года при условии, что их доход будет средним, а в семье будет один ребенок. В прошлом году для приобретения такой же квартиры потребовалось бы семь лет.