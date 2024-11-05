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Posted 5 ноября, 03:24

Published 5 ноября, 03:24

Modified 5 ноября, 03:32

Updated 5 ноября, 03:32

Иллюстрация

Омская область попала на 50-е место рейтинга доступности аренды жилья

5 ноября 2024, 03:24
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Снять двухкомнатную квартиру могут себе позволить 44,2% омских семей.

Омская область оказалась на 50-м месте в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Аналитику сегодня, 5 ноября, опубликовало издание «РИА Новости».

По данным исследования, типовую «двушку» в 2024 году могут позволить арендовать 44,2% омских семей. При этом ежемесячный совокупный доход с учетом повседневных расходов должен составлять 92,1 тысячи рублей.

Лидерами по доступности аренды являются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Замыкают рейтинг Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.

В середине октября Город55 ознакомился с рынком арендного жилья в Омске и узнал, сколько стоит самая дешевая аренда.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Рейтинг#Аренда#Доход#РИА Новости#Исследование#Дагестан#Чечня#Ханты-Мансийский автономный округ
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