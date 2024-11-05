Омская область попала на 50-е место рейтинга доступности аренды жилья

Posted 5 ноября, 03:24
Published 5 ноября, 03:24
Modified 5 ноября, 03:32
Updated 5 ноября, 03:32
Омская область оказалась на 50-м месте в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Аналитику сегодня, 5 ноября, опубликовало издание «РИА Новости».
По данным исследования, типовую «двушку» в 2024 году могут позволить арендовать 44,2% омских семей. При этом ежемесячный совокупный доход с учетом повседневных расходов должен составлять 92,1 тысячи рублей.
Лидерами по доступности аренды являются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Замыкают рейтинг Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.
В середине октября Город55 ознакомился с рынком арендного жилья в Омске и узнал, сколько стоит самая дешевая аренда.