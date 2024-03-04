Запуск уже в апреле. Омская «Ангара» первой полетит с космодрома «Восточный»

С космодрома Восточный пока было запущено только 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Подготовку инфраструктуры для пусков «Ангары» там начали еще в 2018 году. На сегодняшний день легкую и тяжелую «Ангару» запускали только с космодрома Плесецк.