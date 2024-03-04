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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

«Роскосмос» готов запустить омскую «Ангару» с космодрома Восточный уже в апреле

Запуск уже в апреле. Омская «Ангара» первой полетит с космодрома «Восточный»

4 марта 2024, 04:21
Фото: Космический центр «Восточный»

«Роскосмос» готов запустить омскую «Ангару» с космодрома Восточный уже в апреле

Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» занимались около 6 лет.

В период с 6 по 10 апреля с космодрома Восточный планируется запустить ракету «Ангара-А5», произведенную омским заводом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

С космодрома Восточный пока было запущено только 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Подготовку инфраструктуры для пусков «Ангары» там начали еще в 2018 году. На сегодняшний день легкую и тяжелую «Ангару» запускали только с космодрома Плесецк.

Ранее Роскосмос показал, как проходит сборка омской ракеты «Ангара-А5». Напомним, ее производство осуществляется на предприятии «Полет». Еще в октябре была организована стыковка боковых блоков электрозаправочного макета «Ангара-НЖ» с центральным блоком.

На космодром Восточный из Омска доставили первую летную ракету «Ангара-А5»
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