В топе лучших. Омская область заняла 44-е место рейтинга регионов по развитию ипотеки

В целом, по России, лидерами развития ипотечного кредитования стали Республика Тыва, занявшая первое место рейтинга, Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО. Абсолютный лидер рейтинга, Республика Тыва, в сравнении с прошлым годом, количество оформленной ипотеки увеличилось на 141,9%, но при этом заемщики стараются оперировать меньшей, в сравнении с Омской областью, суммой — средний размер займа составляет 2,0 млн рублей.