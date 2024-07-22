В топе лучших. Омская область заняла 44-е место рейтинга регионов по развитию ипотеки

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Несмотря на общее увеличение количества «пользователей» ипотечных кредитов, в Омской области эта динамика иная: в сравнении с показателями прошлого года, количество омичей, воспользовавшихся займами на покупку жилья, сократилось на 28,8%.
Средний размер ипотеки, оформляемой жителями омской области, как выяснили «РИА Новости» составляет в среднем 3,41 млн рублей. Примечательно, что и принятые на себя финансовые обязательства горожане стараются исполнять вовремя: доля просроченной задолженности составляет всего 0,27%.
В целом, по России, лидерами развития ипотечного кредитования стали Республика Тыва, занявшая первое место рейтинга, Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО. Абсолютный лидер рейтинга, Республика Тыва, в сравнении с прошлым годом, количество оформленной ипотеки увеличилось на 141,9%, но при этом заемщики стараются оперировать меньшей, в сравнении с Омской областью, суммой — средний размер займа составляет 2,0 млн рублей.