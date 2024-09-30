64 тысячи рублей. Омск занял 41-е место в зарплатном рейтинге среди регионов

Однако, несмотря на этот рост, Омск находится далеко от лидеров рейтинга. Самые высокие зарплаты в таких городах, как Новый Уренгой, Салехард и Москва, наименьшие доходы зафиксированы в Элисте, Грозном и Нальчике. Можно сказать, что Омску есть куда расти и повышать свою конкурентоспособность на фоне других городов. Возможно, в следующем рейтинге регион займет более высокие позиции.