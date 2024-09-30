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Posted 30 сентября, 03:08

Published 30 сентября, 03:08

Modified 30 сентября, 04:02

Updated 30 сентября, 04:02

Иллюстрация

64 тысячи рублей. Омск занял 41-е место в зарплатном рейтинге среди регионов

30 сентября 2024, 03:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омск занял 41-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Сюжет
Доходы
Самые высокие зарплаты сейчас в Новом Уренгое, Салехарде и Москве.

В свежем исследовании РИА «Новости» выяснило, что Омск занял 41-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Средняя чистая зарплата в первом полугодии текущего года составила 64,1 тыс. рублей. За последний год уровень доходов омичей увеличился на 18,1%, что может говорить о положительных изменениях.

Однако, несмотря на этот рост, Омск находится далеко от лидеров рейтинга. Самые высокие зарплаты в таких городах, как Новый Уренгой, Салехард и Москва, наименьшие доходы зафиксированы в Элисте, Грозном и Нальчике. Можно сказать, что Омску есть куда расти и повышать свою конкурентоспособность на фоне других городов. Возможно, в следующем рейтинге регион займет более высокие позиции.

Ранее Город55 писал, что средняя зарплата в Омске составила 62 890 рублей, и это на 6% ниже, чем в июне, когда она равнялась показателям в 66 693 рубля. Также в Омске сейчас наблюдается серьезный кадровый дефицит. Очень много свободных вакансий на предприятиях, заводах, в медицинской сфере.

Впервые за год. В Омске снизился средний уровень зарплат до 63 тысяч рублей
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#Кристина Антоносян#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Доходы#Рейтинг#Москва#Зарплата#РИА Новости
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