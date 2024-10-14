Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей

У Омской области 43,19 балла по итогам рейтинга 2023 года и в 34,23 по итогам 2022 года. Таким образом, за год показатели значительно подросли. Лидерами рейтинга среди российских регионов стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область, их благополучие по итогам 2023 года оценивается в 100, 99,01, и 98,42 баллов соответственно. Санкт-Петербург оказался на 9 месте с 83,30 баллами, а Москва — на 11 месте, у нее 73,44 балла.