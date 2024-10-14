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Posted 14 октября, 07:14

Published 14 октября, 07:14

Modified 14 октября, 07:28

Updated 14 октября, 07:28

Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей

Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей

14 октября 2024, 07:14
Фото: gorod55.ru
В сравнении с 2022 годом показатели сильно подросли.

По итогам 2023 года Омская область заняла 52 место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения. Данными поделились РИА Новости. При исследовании учитывались такие факторы, как уровень заработных плат, доступность социальных услуг, развитие инфраструктуры.

У Омской области 43,19 балла по итогам рейтинга 2023 года и в 34,23 по итогам 2022 года. Таким образом, за год показатели значительно подросли. Лидерами рейтинга среди российских регионов стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область, их благополучие по итогам 2023 года оценивается в 100, 99,01, и 98,42 баллов соответственно. Санкт-Петербург оказался на 9 месте с 83,30 баллами, а Москва — на 11 месте, у нее 73,44 балла.

Ранее Город55 писал о самых высокооплачиваемых профессиях нашего региона. Завидные зарплаты оказались у водителей-курьеров, операторов на производствах, монтажников и у сотрудников оборонных предприятий. В регионе наблюдается острый дефицит кадров.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Рейтинг#Москва#Инфраструктура#Санкт-Петербург#Новости#Ямало-Ненецкий автономный округ#Социальные услуги#РИА Новости
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