Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей

Posted 14 октября, 07:14
Published 14 октября, 07:14
Modified 14 октября, 07:28
Updated 14 октября, 07:28
По итогам 2023 года Омская область заняла 52 место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения. Данными поделились РИА Новости. При исследовании учитывались такие факторы, как уровень заработных плат, доступность социальных услуг, развитие инфраструктуры.
У Омской области 43,19 балла по итогам рейтинга 2023 года и в 34,23 по итогам 2022 года. Таким образом, за год показатели значительно подросли. Лидерами рейтинга среди российских регионов стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область, их благополучие по итогам 2023 года оценивается в 100, 99,01, и 98,42 баллов соответственно. Санкт-Петербург оказался на 9 месте с 83,30 баллами, а Москва — на 11 месте, у нее 73,44 балла.
Ранее Город55 писал о самых высокооплачиваемых профессиях нашего региона. Завидные зарплаты оказались у водителей-курьеров, операторов на производствах, монтажников и у сотрудников оборонных предприятий. В регионе наблюдается острый дефицит кадров.