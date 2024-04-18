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Протекающая крыша

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2024
«С советских времен». В омской школе дети не занимаются физрой из-за текущей крыши
18 апреля, 13:27
Статистика самоубийств, затопление университета и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
29 марта, 13:54
«Ремонта не было больше 10 лет». В ОмГУ прокомментировали затопление учебного корпуса
29 марта, 12:33
«Вода льется ручьем». В Омске детский сад затопило водой из-за протекающей крыши
Омичи пожаловались на состояние детского сада №168 в Нефтяниках, по их словам, работа учреждения протекает с недопустимыми нарушениями.
29 марта, 09:38
Перевязки под дождем. Омичи рассказали о плачевном состоянии отделения в БСМП-1
19 марта, 12:09
Не продержался и года. Жильцы омской новостройки пожаловались на протекающую крышу
При наличии множества неудобств, управляющая компания не реагирует на обращения жильцов, а тариф на обслуживание, тем временем, очень высок.
16 марта, 08:54
Прокуратура занялась омской школой, в которой опечатали тир из-за дырявой крыши
Иск с принуждением отремонтировать кровлю учебного заведения направился в Советский районный суд.
20 февраля, 11:25
2023
Протекающая крыша в детсаду, МКС и подробности диверсии. Омск сегодня
30 декабря 2023, 13:29
«Посылки насквозь мокрые». Омичи снова пожаловались на состояние почтового отделения
6 декабря 2023, 12:28
Крышу дворца спорта имени Фетисова планируют отремонтировать до 1 декабря
Кровлю здания признали аварийной в 2017 году. Из-за протекающей крыши, периодически подтапливает участки ледового катка, что может привести к травмам.
4 июля 2023, 09:35
Прокуратура проверит омский детский сад с протекающей крышей и плесенью на стенах
На состояние дошкольного учреждения обратили внимание родители воспитанников.
14 апреля 2023, 10:53

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