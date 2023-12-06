«Посылки насквозь мокрые». Омичи снова пожаловались на состояние почтового отделения

Напомним, что недавно омичи пожаловались на плачевное состояние другого почтового отделения. Так, проблема похожего характера наблюдается в отделении по адресу улица Степанца, 10/1. По словам омичей, помещение топит водой, она попадает не только на пол, но и на стойки, а сотрудники также собирают ее в ведра.