«Посылки насквозь мокрые». Омичи снова пожаловались на состояние почтового отделения

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «ЧП Омск». Почтовое отделение находится по адресу бульвар Архитекторов, 5 и, очевидно, давно требует ремонта. Помещение затапливает водой, из-за чего сотрудники вынуждены собирать ее в ведра и другие подручные средства.
Однако и эта мера не справляется с проблемой полностью. Воды бывает настолько много, что она попадает на посылки и растекается лужами по полу.
«Почтовое отделение 644123. Посылки выдают людям насквозь мокрые», — рассказала омича.
В пресс-службе почты России Городу55 объяснили эту ситуацию тем, что в отделении прорвало трубу и проблема единовременная. Информацию о мокрых посылках же опровергли, уверив, что все отправления хранятся в других зонах помещения.
«В этом отделение сегодня, действительно, прорвало трубу в служебном помещении. Специалисты уже устраняют проблему. На обслуживании клиентов произошедшее не отразилось — посылки, письма и газеты хранятся в других зонах служебного помещения», — рассказали в почте России.
Напомним, что недавно омичи пожаловались на плачевное состояние другого почтового отделения. Так, проблема похожего характера наблюдается в отделении по адресу улица Степанца, 10/1. По словам омичей, помещение топит водой, она попадает не только на пол, но и на стойки, а сотрудники также собирают ее в ведра.