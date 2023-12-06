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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Омичи рассказали о плачевном состоянии почтового отделения на Левом берегу

«Посылки насквозь мокрые». Омичи снова пожаловались на состояние почтового отделения

6 декабря 2023, 12:28
Фото: 1MI

Омичи рассказали о плачевном состоянии почтового отделения на Левом берегу

По словам горожан, из-за обилия воды страдают не только стены и потолок, но и почтовые отправления.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «ЧП Омск». Почтовое отделение находится по адресу бульвар Архитекторов, 5 и, очевидно, давно требует ремонта. Помещение затапливает водой, из-за чего сотрудники вынуждены собирать ее в ведра и другие подручные средства.

Однако и эта мера не справляется с проблемой полностью. Воды бывает настолько много, что она попадает на посылки и растекается лужами по полу.

«Почтовое отделение 644123. Посылки выдают людям насквозь мокрые», — рассказала омича.

В пресс-службе почты России Городу55 объяснили эту ситуацию тем, что в отделении прорвало трубу и проблема единовременная. Информацию о мокрых посылках же опровергли, уверив, что все отправления хранятся в других зонах помещения.

«В этом отделение сегодня, действительно, прорвало трубу в служебном помещении. Специалисты уже устраняют проблему. На обслуживании клиентов произошедшее не отразилось — посылки, письма и газеты хранятся в других зонах служебного помещения», — рассказали в почте России.
Фото: Скриншот паблика "ЧП Омск"

Напомним, что недавно омичи пожаловались на плачевное состояние другого почтового отделения. Так, проблема похожего характера наблюдается в отделении по адресу улица Степанца, 10/1. По словам омичей, помещение топит водой, она попадает не только на пол, но и на стойки, а сотрудники также собирают ее в ведра.

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#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Жалоба#Протекающая крыша#Анастасия Баянова#Почта#Почтовое отделение
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