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Омичи рассказали о плачевном состоянии ожогового отделения в БСМП-1

Перевязки под дождем. Омичи рассказали о плачевном состоянии отделения в БСМП-1

19 марта 2024, 12:09
Фото: 1MI

Омичи рассказали о плачевном состоянии ожогового отделения в БСМП-1

Оказалось, что в ожоговом отделении больницы сильно течет крыша, врачи вынуждены работать среди многочисленных тазов на полу.

В ожоговом отделении омской БСМП-1 сильно протекает крыша, воды бывает настолько много, что врачи вынуждены расставлять на полу тазы. О плачевном состоянии помещения рассказали в городском паблике «Омск ВК».

«Перевязки под дождем! В таких условиях в ожоговом отделении БСМП-1 лечат людей. Стоит отметить что это единственный минус отделения, в остальном все на высоте!» — написал автор поста.

Происходящее в отделении прокомментировали в региональном Минздраве. Оказалось, что в этом помещении прекратили делать перевязки пациентам, сейчас администрация больницы принимает меры по ремонту кровли.

«Для удобства пациентов перевязочная в настоящее время организована в другом помещении отделения. Приносим извинения за доставленные неудобства. Все протечки в ходе проводимых ремонтных работ будут устранены», — уверили в министерстве.
Фото: Скриншот паблика "Омск ВК"
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#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Бсмп#БСМП-1#Жалоба#Крыша#Снег на крышах#Протекающая крыша#Анастасия Баянова#Протекает
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