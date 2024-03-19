Перевязки под дождем. Омичи рассказали о плачевном состоянии отделения в БСМП-1

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В ожоговом отделении омской БСМП-1 сильно протекает крыша, воды бывает настолько много, что врачи вынуждены расставлять на полу тазы. О плачевном состоянии помещения рассказали в городском паблике «Омск ВК».
«Перевязки под дождем! В таких условиях в ожоговом отделении БСМП-1 лечат людей. Стоит отметить что это единственный минус отделения, в остальном все на высоте!» — написал автор поста.
Происходящее в отделении прокомментировали в региональном Минздраве. Оказалось, что в этом помещении прекратили делать перевязки пациентам, сейчас администрация больницы принимает меры по ремонту кровли.
«Для удобства пациентов перевязочная в настоящее время организована в другом помещении отделения. Приносим извинения за доставленные неудобства. Все протечки в ходе проводимых ремонтных работ будут устранены», — уверили в министерстве.