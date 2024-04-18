«С советских времен». В омской школе дети не занимаются физрой из-за текущей крыши

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В группе Города55 ВКонтакте Омичка Татьяна пожаловалась на состояние гимназии №147, расположенной в Ленинском округе. Из-за протекающей крыши дети не могут заниматься физкультурой, спортивный зал недоступен для посещения. При этом деньги на ремонт не выделяются, а собираются с родителей.
«В 147 гимназии крыша протекает. Нет физкультуры из-за отсутствия зала. Окна с советских времен, предлагают заклеивать щели ватой и бумагой. Говорят, сдавайте деньги родители, не выделяют на ремонт», — поделилась женщина.
На жалобу омички отреагировала городская администрация. В мэрии уверили, что в этом году на ремонт кровли гимназии направлено 4 миллиона рублей, сейчас идет поиск подрядчика для выполнения работ. Их планируется выполнить в весенне-летний период.
«Департаментом образования потребность в замене оконных блоков учтена, и будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования. Спортивный зал выведен из образовательного процесса с марта 2024 года по причине протекания кровли. После проведения субботника уроки физической культуры, при благоприятных условиях, будут проводиться на открытой спортивной площадке», — сообщили в администрации.
Напомним, что несколько дней назад в Омске закрылась школа №89. Причиной этого стала большая трещина на фасаде здания, из-за которой отошла одна из стен. Сейчас учеников старших классов переведены в соседнюю школу №138, а средние и младшие классы отправились на дистанционное обучение.