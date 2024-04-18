«С советских времен». В омской школе дети не занимаются физрой из-за текущей крыши

Напомним, что несколько дней назад в Омске закрылась школа №89. Причиной этого стала большая трещина на фасаде здания, из-за которой отошла одна из стен. Сейчас учеников старших классов переведены в соседнюю школу №138, а средние и младшие классы отправились на дистанционное обучение.