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В омской школе дети не могут заниматься физкультурой из-за протекающей крыши

«С советских времен». В омской школе дети не занимаются физрой из-за текущей крыши

18 апреля 2024, 13:27
Фото: 1MI

В омской школе дети не могут заниматься физкультурой из-за протекающей крыши

Омичка пожаловалась на состояние гимназии №147 в Ленинском округе, по ее словам здание давно требует ремонта, однако деньги на него не выделяются.

В группе Города55 ВКонтакте Омичка Татьяна пожаловалась на состояние гимназии №147, расположенной в Ленинском округе. Из-за протекающей крыши дети не могут заниматься физкультурой, спортивный зал недоступен для посещения. При этом деньги на ремонт не выделяются, а собираются с родителей.

«В 147 гимназии крыша протекает. Нет физкультуры из-за отсутствия зала. Окна с советских времен, предлагают заклеивать щели ватой и бумагой. Говорят, сдавайте деньги родители, не выделяют на ремонт», — поделилась женщина.

На жалобу омички отреагировала городская администрация. В мэрии уверили, что в этом году на ремонт кровли гимназии направлено 4 миллиона рублей, сейчас идет поиск подрядчика для выполнения работ. Их планируется выполнить в весенне-летний период.

«Департаментом образования потребность в замене оконных блоков учтена, и будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования. Спортивный зал выведен из образовательного процесса с марта 2024 года по причине протекания кровли. После проведения субботника уроки физической культуры, при благоприятных условиях, будут проводиться на открытой спортивной площадке», — сообщили в администрации.

Напомним, что несколько дней назад в Омске закрылась школа №89. Причиной этого стала большая трещина на фасаде здания, из-за которой отошла одна из стен. Сейчас учеников старших классов переведены в соседнюю школу №138, а средние и младшие классы отправились на дистанционное обучение.

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