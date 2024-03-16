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Не продержался и года. Жильцы омской новостройки пожаловались на протекающую крышу

16 марта 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
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Жильцы омской новостройки пожаловались на протекающую крышу

При наличии множества неудобств, управляющая компания не реагирует на обращения жильцов, а тариф на обслуживание, тем временем, очень высок.

Жители новостройки по адресу ул. 2-я Трамвайная, 39 пожаловались на ситуацию в городском паблике «Аварийный Омск». Омичи рассказали, что дом был сдан в эксплуатацию лишь год назад, однако жильцы уже столкнулись с массой недочетов и неудобств.

Так, по словам автора поста, в подъезде дома и квартирах протекает крыша, но управляющая компания не предпринимает никаких мер по устранению проблемы даже после жалоб жильцов.

«Управляющая компания „Миллениум“ запустила дом, хотя его сдали всего год назад, а тариф на обслуживание максимальный по городу! Дом ветшает, неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру округа, но по существу ничего не делается! Наши требования это лишить эту УК „Миллениум“ лицензии на обслуживание и назначить другую управляющую компанию!» — написали омичи.
Фото: Скриншот "Аварийный Омск"
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#Управляющие компании#Омск#Омская область#Жалобы#Управляющая компания#Новости#Жалоба#Протекающая крыша#Анастасия Баянова#Течет
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