Не продержался и года. Жильцы омской новостройки пожаловались на протекающую крышу

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Жители новостройки по адресу ул. 2-я Трамвайная, 39 пожаловались на ситуацию в городском паблике «Аварийный Омск». Омичи рассказали, что дом был сдан в эксплуатацию лишь год назад, однако жильцы уже столкнулись с массой недочетов и неудобств.
Так, по словам автора поста, в подъезде дома и квартирах протекает крыша, но управляющая компания не предпринимает никаких мер по устранению проблемы даже после жалоб жильцов.
«Управляющая компания „Миллениум“ запустила дом, хотя его сдали всего год назад, а тариф на обслуживание максимальный по городу! Дом ветшает, неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру округа, но по существу ничего не делается! Наши требования это лишить эту УК „Миллениум“ лицензии на обслуживание и назначить другую управляющую компанию!» — написали омичи.