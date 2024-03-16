Не продержался и года. Жильцы омской новостройки пожаловались на протекающую крышу

Жители новостройки по адресу ул. 2-я Трамвайная, 39 пожаловались на ситуацию в городском паблике «Аварийный Омск». Омичи рассказали, что дом был сдан в эксплуатацию лишь год назад, однако жильцы уже столкнулись с массой недочетов и неудобств.