Прокуратура проверит омский детский сад с протекающей крышей и плесенью на стенах

Известно, что в декабре прошлого года крышу чинили, но проводили только косметический ремонт. Это не дало должного результата, так что вскоре с потолка вновь начало капать. Для полноценной починки крыши нужно больше двух млн рублей. Однако сейчас этих денег в бюджете города нет.