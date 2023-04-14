Прокуратура проверит омский детский сад с протекающей крышей и плесенью на стенах

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Прокуратура проверит детский сад №377 на улице Заозерной, сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе ведомства. Родители воспитанников пожаловались не техническое состояние дошкольного учреждения — в детском саду протекает крыша, а на стенах образуется грибок.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства органами местного самоуправления, в том числе полноты и своевременности выделения денежных средств и проведения ремонтных работ», — сообщили в прокуратуре.
Известно, что в декабре прошлого года крышу чинили, но проводили только косметический ремонт. Это не дало должного результата, так что вскоре с потолка вновь начало капать. Для полноценной починки крыши нужно больше двух млн рублей. Однако сейчас этих денег в бюджете города нет.