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Прокуратура потребовала отремонтировать омскую школу, в которой течет крыша

Прокуратура занялась омской школой, в которой опечатали тир из-за дырявой крыши

20 февраля 2024, 11:25
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура потребовала отремонтировать омскую школу, в которой течет крыша

Иск с принуждением отремонтировать кровлю учебного заведения направился в Советский районный суд.

Во время проверки в гимназии №12 региональная прокуратура выявила недопустимые нарушения закона. В частности, в учебном заведении сильно протекает крыша, из-за чего пришлось закрыть тир. Помещение опечатано и больше недоступно для учеников.

В гимназии рассказали, что на ремонт не выделяются средства, финансирование оставляет желать лучшего. Администрация образовательного учреждения не раз обращалась в органы местного самоуправления, но это не дало никаких результатов.

После проверки и выявленных нарушений прокурор Советского округа направил в суд иск о принудительном проведении ремонта в гимназии № 12 им. Героя Советского Союза В. П. Горячева. Кроме того, необходимо вернуть тиру подобающий вид и провести в нем капительный ремонт, чтобы помещение могло использоваться по назначению.

Исковое заявление направлено в Советский районный суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Ремонт#Омск#Омская область#Прокуратура#Капитальный ремонт#Капитальный ремонт школ#Новости#Ремонт школ#Протекающая крыша#Анастасия Баянова
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