Прокуратура занялась омской школой, в которой опечатали тир из-за дырявой крыши

После проверки и выявленных нарушений прокурор Советского округа направил в суд иск о принудительном проведении ремонта в гимназии № 12 им. Героя Советского Союза В. П. Горячева. Кроме того, необходимо вернуть тиру подобающий вид и провести в нем капительный ремонт, чтобы помещение могло использоваться по назначению.