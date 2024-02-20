Прокуратура занялась омской школой, в которой опечатали тир из-за дырявой крыши

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Во время проверки в гимназии №12 региональная прокуратура выявила недопустимые нарушения закона. В частности, в учебном заведении сильно протекает крыша, из-за чего пришлось закрыть тир. Помещение опечатано и больше недоступно для учеников.
В гимназии рассказали, что на ремонт не выделяются средства, финансирование оставляет желать лучшего. Администрация образовательного учреждения не раз обращалась в органы местного самоуправления, но это не дало никаких результатов.
После проверки и выявленных нарушений прокурор Советского округа направил в суд иск о принудительном проведении ремонта в гимназии № 12 им. Героя Советского Союза В. П. Горячева. Кроме того, необходимо вернуть тиру подобающий вид и провести в нем капительный ремонт, чтобы помещение могло использоваться по назначению.
Исковое заявление направлено в Советский районный суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.