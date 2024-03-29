Статистика самоубийств, затопление университета и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Новость №1. Стала известна статистика подростковых самоубийств в Омской области
Уполномоченный по правам ребенка Елизавета Степкина рассказала, как обстоят дела с самоубийствами среди подростков в Омской области. Так, в 2022 году зарегистрировано 5 случаев завершенных суицидов среди несовершеннолетних, в 2023 году — 6. Специалист обратила внимание, что в регионе работают диагностические пункты по оказанию психологической помощи, которые занимаются профилактикой суицидов и могут помочь детям и родителям в сложной жизненной ситуации.
Новость №2. Несколько этажей второго корпуса ОмГУ затопило водой из-за протекающей крыши
Второй корпус ОмГУ затопило водой из-за протекающей крыши. Жидкость проникла на несколько этажей, чтобы ее собрать, сотрудникам пришлось расставлять на полу ведра и расстилать тряпки. В университете объяснили, что такая ситуация произошла из-за долгого отсутствия ремонта, по словам пресс-службы вуза, крыша здания не ремонтировалась более 10 лет.
Новость №3. За полдня омичи раскупили все билеты на завтрашний матч
Болельщики омского «Авангарда» за полдня раскупили почти все билеты на седьмой матч с «Локомотивом», который состоится уже завтра. На момент публикации в продаже осталось около двух десятков билетов на всех секторах, при том, что G-Drive Арена вмешает более 12 тысяч зрителей. Напомним, что предстоящий матч станет решающим в четвертьфинальной серии.