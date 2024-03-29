Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Иллюстрация

Статистика самоубийств, затопление университета и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня

29 марта 2024, 13:54
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стала известна статистика подростковых самоубийств в Омской области

Уполномоченный по правам ребенка Елизавета Степкина рассказала, как обстоят дела с самоубийствами среди подростков в Омской области. Так, в 2022 году зарегистрировано 5 случаев завершенных суицидов среди несовершеннолетних, в 2023 году — 6. Специалист обратила внимание, что в регионе работают диагностические пункты по оказанию психологической помощи, которые занимаются профилактикой суицидов и могут помочь детям и родителям в сложной жизненной ситуации.

Страшная статистика. Стали известны цифры по самоубийствам среди омских подростков
Узнать подробнее

Новость №2. Несколько этажей второго корпуса ОмГУ затопило водой из-за протекающей крыши

Второй корпус ОмГУ затопило водой из-за протекающей крыши. Жидкость проникла на несколько этажей, чтобы ее собрать, сотрудникам пришлось расставлять на полу ведра и расстилать тряпки. В университете объяснили, что такая ситуация произошла из-за долгого отсутствия ремонта, по словам пресс-службы вуза, крыша здания не ремонтировалась более 10 лет.

«Ремонта не было больше 10 лет». В ОмГУ прокомментировали затопление учебного корпуса
Узнать подробнее

Новость №3. За полдня омичи раскупили все билеты на завтрашний матч

Болельщики омского «Авангарда» за полдня раскупили почти все билеты на седьмой матч с «Локомотивом», который состоится уже завтра. На момент публикации в продаже осталось около двух десятков билетов на всех секторах, при том, что G-Drive Арена вмешает более 12 тысяч зрителей. Напомним, что предстоящий матч станет решающим в четвертьфинальной серии.

Омичи за полдня раскупили билеты на седьмой матч «Авангарда» с «Локомотивом»
Узнать подробнее
#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Жалобы#Университет#Статистика#Вуз#Смерть человека#Смертность#Смерть#Хоккей с шайбой#Новости#Смерть ребенка#Вода#Достоевский#Итоги дня#Хоккеист#Жалоба#Вузы#Смертельный исход#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#Затопления#Затопление#Университеты#Протекающая крыша#Хоккейный клуб#Доведение до самоубийства#Анастасия Баянова#Суицид#Протекает#Самоубийство
Подпишитесь
Счеты с жизнью: о статистике подростковых суицидов в Омске или как уберечь детей
Сегодня, 03:05
110 млн на правки. Пусковой комплекс гидроузла под Омском достроят только в 2025 году
Сегодня, 04:00
Ты не проиграл, пока не остановился: гендиректор «Авангарда» — о победе в Ярославле
Сегодня, 05:17
Коллективное ущемление. Ректор ОмГУ три месяца не подписывает договор с работниками
Сегодня, 04:50
В Омской области закончилась вакцина от кори, краснухи и паротита
Сегодня, 08:33
Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»
Сегодня, 09:02
"