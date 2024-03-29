Статистика самоубийств, затопление университета и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня

Болельщики омского «Авангарда» за полдня раскупили почти все билеты на седьмой матч с «Локомотивом», который состоится уже завтра. На момент публикации в продаже осталось около двух десятков билетов на всех секторах, при том, что G-Drive Арена вмешает более 12 тысяч зрителей. Напомним, что предстоящий матч станет решающим в четвертьфинальной серии.