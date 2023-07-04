Крышу дворца спорта имени Фетисова планируют отремонтировать до 1 декабря

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Крышу ледового дворца спорта имени Фетисова планируют отремонтировать до 1 декабря 2023 года, сообщили в департаменте спорта администрации Омска.
«В мае 2023 года ООО „СибДорЦентр“ проведено обследование технического состояния кровли здания. В результате специалисты сделали заключение о том, что покрытие крыши находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии и подлежит капитальному ремонту», — рассказали в ведомстве.
К ремонту приступят после положительного заключения проектной экспертизы.
Во дворце спорта располагается спортивная школа олимпийского резерва №35. Ранее Центральный суд Омска обязал бюджетное учреждение отремонтировать здание, в котором занимаются фигуристы. Кровлю дворца спорта признали аварийной в 2017 году. Из-за протекающей крыши, периодически подтапливает участки ледового катка, что может привести к травмам.