Крышу дворца спорта имени Фетисова планируют отремонтировать до 1 декабря

Во дворце спорта располагается спортивная школа олимпийского резерва №35. Ранее Центральный суд Омска обязал бюджетное учреждение отремонтировать здание, в котором занимаются фигуристы. Кровлю дворца спорта признали аварийной в 2017 году. Из-за протекающей крыши, периодически подтапливает участки ледового катка, что может привести к травмам.