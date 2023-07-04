Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Изображение материала

Крышу дворца спорта имени Фетисова планируют отремонтировать до 1 декабря

4 июля 2023, 09:35
Фото: Яндекс Карты
Во дворце спорта располагается школа олимпийского резерва №35
Кровлю здания признали аварийной в 2017 году. Из-за протекающей крыши, периодически подтапливает участки ледового катка, что может привести к травмам.

Крышу ледового дворца спорта имени Фетисова планируют отремонтировать до 1 декабря 2023 года, сообщили в департаменте спорта администрации Омска.

«В мае 2023 года ООО „СибДорЦентр“ проведено обследование технического состояния кровли здания. В результате специалисты сделали заключение о том, что покрытие крыши находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии и подлежит капитальному ремонту», — рассказали в ведомстве.

К ремонту приступят после положительного заключения проектной экспертизы.

Во дворце спорта располагается спортивная школа олимпийского резерва №35. Ранее Центральный суд Омска обязал бюджетное учреждение отремонтировать здание, в котором занимаются фигуристы. Кровлю дворца спорта признали аварийной в 2017 году. Из-за протекающей крыши, периодически подтапливает участки ледового катка, что может привести к травмам.

В Омске по решению суда отремонтируют спортшколу, в которой топит каток
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спортивный комплекс#Каток#Крытый каток#Ремонт#Капитальный ремонт#Крыша#Протекающая крыша#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
Сегодня, 09:43
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
Сегодня, 11:20
В совет директоров РЕЛЕРО включили контрразведчика и человека Чемезова
Сегодня, 06:14
В Центральном округе Омска на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
Сегодня, 08:02
В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик
Сегодня, 07:24
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Вчера, 11:26