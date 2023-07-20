Стоимость продуктовой корзины в Омске оказалось одной из самых низких в стране

Сам набор включает в себя 33 позиции наиболее часто употребляемых продуктов. Среди них говядина, свинина, баранина и курятина, замороженная рыба и соленая сельдь. Плюс молочные продукты, растительное и сливочное масла, яйца, сыры, хлебобулочные изделия и сладости. А также крупы, вермишель, молочка, свежие овощи и яблоки, сахар, соль, чай и мука.