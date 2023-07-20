Стоимость продуктовой корзины в Омске оказалось одной из самых низких в стране

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По итогам мая 2023 года стоимость минимальной продуктовой корзины в Омске составила 6462 рубля. Это один из самых низких показателей среди городов-миллионников. Дешевле продукты только в Волгограде. Стоимость минимальной продуктовой корзины составляет там 6368 рублей. Исследование рынка провело издание «NewsNN» на основе данных Росстата.
Самая дорогая продуктовая корзина в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Примечательно, что 10 лет назад Омск занимал первую строчку рейтинга дешевизны продуктовой корзины. Ее цена составляла 2712 рублей. В тройку городов-миллионников с самой высокой стоимостью продуктов в 2013 году попали Москва, Пермь и Екатеринбург.
Сам набор включает в себя 33 позиции наиболее часто употребляемых продуктов. Среди них говядина, свинина, баранина и курятина, замороженная рыба и соленая сельдь. Плюс молочные продукты, растительное и сливочное масла, яйца, сыры, хлебобулочные изделия и сладости. А также крупы, вермишель, молочка, свежие овощи и яблоки, сахар, соль, чай и мука.
В целом, как показывает статистика, стоимость минимальной продуктовой корзины за 10 лет выросла в 2 раза.