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Стоимость продуктовой корзины в Омске оказалось одной из самых низких в стране

20 июля 2023, 11:40
Фото: 1MI
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Ее цена в мае 2023 года составили 6462 рубля. Дешевле только в Волгограде.

По итогам мая 2023 года стоимость минимальной продуктовой корзины в Омске составила 6462 рубля. Это один из самых низких показателей среди городов-миллионников. Дешевле продукты только в Волгограде. Стоимость минимальной продуктовой корзины составляет там 6368 рублей. Исследование рынка провело издание «NewsNN» на основе данных Росстата.

Самая дорогая продуктовая корзина в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Примечательно, что 10 лет назад Омск занимал первую строчку рейтинга дешевизны продуктовой корзины. Ее цена составляла 2712 рублей. В тройку городов-миллионников с самой высокой стоимостью продуктов в 2013 году попали Москва, Пермь и Екатеринбург.

Сам набор включает в себя 33 позиции наиболее часто употребляемых продуктов. Среди них говядина, свинина, баранина и курятина, замороженная рыба и соленая сельдь. Плюс молочные продукты, растительное и сливочное масла, яйца, сыры, хлебобулочные изделия и сладости. А также крупы, вермишель, молочка, свежие овощи и яблоки, сахар, соль, чай и мука.

В целом, как показывает статистика, стоимость минимальной продуктовой корзины за 10 лет выросла в 2 раза.

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#Евгений Игишев#Продуктовая корзина#Рейтинг#Рейтинги#Цены#Цены на продовольствие#Цены на продукты#Экономика#Омск#Омская область
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