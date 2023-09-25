Омск попал на 42 строчку в рейтинге зарплат среди российских городов

На первом месте в рейтинге находится Новый Уренгой со средней зарплатой в 140 тысяч рублей. На эти деньги уренгойцы могут приобрести 6 фиксированных потребительских наборов. Замыкают список из ста городов Элиста и Начальник со средней зарплатой около 38 тысяч рублей в месяц. Жители этих административных центров в среднем могут себе позволить приобрести 2 минимальные продуктовые корзины.