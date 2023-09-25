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Омск попал на 42 строчку в рейтинге зарплат среди российских городов

25 сентября 2023, 08:06
Фото: 1MI
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Средняя чистая зарплата у омичей в первом полугодии 2023 года составила 54,3 тысяч рублей.

Омск занял 42-строчку в списке российских городов по уровню зарплат. Рейтинг опубликовало издание «РИА Новости». Средняя чистая зарплата у омичей в первом полугодии 2023 года составила 54,3 тысяч рублей. Это на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Соотношение средней зарплаты к стоимости минимальной продуктовой корзины составляет 3,02.

На первом месте в рейтинге находится Новый Уренгой со средней зарплатой в 140 тысяч рублей. На эти деньги уренгойцы могут приобрести 6 фиксированных потребительских наборов. Замыкают список из ста городов Элиста и Начальник со средней зарплатой около 38 тысяч рублей в месяц. Жители этих административных центров в среднем могут себе позволить приобрести 2 минимальные продуктовые корзины.

Ранее в мэрии Омска дали прогноз по росту средней зарплаты в городе. В администрации считают, что она достигнет 80 тысяч рублей к 2026 году.

До 80 тысяч рублей. В мэрии Омска дали прогноз по средней зарплате в городе
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#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Рейтинг#Зарплата#Средняя зарплата#Евгений Игишев#Продуктовая корзина
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