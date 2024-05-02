Разыскивает полиция. Житель Омской области украл из магазина 3 килограмма сыра

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Калачинские полицейские разыскивают 50-летнего местного жителя, который украл три килограмма сыра из супермаркета на улице Вокзальной. Сумма ущерба составила почти 3 000 рублей.
«Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите в полицию по телефонам: 102, 79-33-90, 8-908-101-55-02», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее Город55 писал о краже на садовом участке. С заявлением о пропаже железной бочки и чугунной ванны в полицию обратился 55-летний омич. Позже выяснилось, что имущество с его придомовой территории украли два друга из соседнего СНТ.