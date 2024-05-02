Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Полицейские разыскивают жителя Омской области, укравшего из магазина 3 кг сыра

Разыскивает полиция. Житель Омской области украл из магазина 3 килограмма сыра

2 мая 2024, 12:13
Фото: 1MI

Полицейские разыскивают жителя Омской области, укравшего из магазина 3 кг сыра

Омич украл сыр из магазина в Калачинске, его действия попали на записи камер видеонаблюдения, теперь нарушителя разыскивает полиция.

Калачинские полицейские разыскивают 50-летнего местного жителя, который украл три килограмма сыра из супермаркета на улице Вокзальной. Сумма ущерба составила почти 3 000 рублей.

«Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите в полицию по телефонам: 102, 79-33-90, 8-908-101-55-02», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее Город55 писал о краже на садовом участке. С заявлением о пропаже железной бочки и чугунной ванны в полицию обратился 55-летний омич. Позже выяснилось, что имущество с его придомовой территории украли два друга из соседнего СНТ.

Два омича-садовода украли с чужого участка емкости для воды и попались полиции
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Полицейские#Кража#Полиция#Омск#Омская область#Продукты питания#Пищевые продукты#Продукты#Новости#Полицейские ищут#Молочная продукция#Кражи#Продуктовая корзина#Кража из магазина
Подпишитесь
На омской ТЭЦ обнаружили майнинг-ферму. Рассказываем, откуда она там взялась
Сегодня, 05:03
Бывший тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец нашел новую работу
Сегодня, 04:10
Стройка затягивается. Омский долгострой на Поворотной полностью разберут лишь в июне
Сегодня, 04:30
Ураганный ветер и дожди. Омичей предупредили о надвигающемся шторме
Сегодня, 05:20
«Авангард» подписал контракт с канадцем Линденом Веем. Сколько он заработает в Омске
Сегодня, 04:39
Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
Сегодня, 08:34
"