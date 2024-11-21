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Пресс-секретарь

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Нового года не будет? В Омске отменили новогодний салют
21 ноября, 07:10
Чиновникам рекомендовали удалить переписки в Telegram. Узнали, что будет в Омске
26 августа, 04:54
«Мотивация». В одной из деревень Омской области появился необычный дорожный знак
Жители Верхнего Карбуша прививают водителям мотивацию ехать тише: на одной из улиц деревни появился дорожный знак с «угрожающим» содержанием.
4 августа, 12:33
В Омской области назначили замминистра региональной безопасности
Должность занял Андрей Сухих.
31 мая, 08:49
2023
Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России
28 декабря 2023, 08:28
Губернатор наградил омских чиновников за подготовку и проведение выборов
1 декабря 2023, 06:34
Известна судьба бывшего пресс-секретаря губернатора Омской области Елизаветы Каневой
Об этом Городу55 рассказали в региональном правительстве.
18 апреля 2023, 09:22
Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР
Пока официального подтверждения от врио губернатора еще не было.
18 апреля 2023, 07:11
В омской «Тепловой компании» появился новый пресс-секретарь
Эту должность заняла бывший пресс-секретарь мэра Галина Назарова.
28 февраля 2023, 06:32
У омского мэра Сергея Шелеста появился новый пресс-секретарь
15 февраля 2023, 04:37
Последний рабочий день. Пресс-секретарь мэра Омска покидает пост
Пресс-секретарь мэра Галина Назарова планирует отдыхать.
9 февраля 2023, 11:52

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