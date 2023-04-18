Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
С приходом в регион Виталия Хоценко, который стал временно исполняющим обязанности губернатора, в областном правительстве происходят кадровые изменения.
Так, поменялся пресс-секретарь главы региона. Теперь эту должность занимает пиарщик со стажем 40-летняя Мина Ахвердиева, которая ранее уже работала с Хоценко. До этого пост рядом с губернатором с весны 2022 года занимала 35-летняя Елизавета Канева. Стало известно, как она продолжила свой карьерный путь.
«Елизавета Канева остается в структуре инфблока правительства, в пресс-службе», — сообщила Городу55 замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области Олеся Потапова.
Напомним, что у Каневой достаточно большой профессиональный багаж. Она была пресс-секретарем ГК «Титан», трудилась в отделе аналитики департамента информационной политики, работала в пресс-центре администрации. Любопытный факт, что бывший помощник омского губернатора владеет корейским боевым искусством — тхэквондо. К слову, она освещала деятельность Александра Буркова, когда еще он руководил регионом.
Прочитать о новом пресс-секретаре губернатора можно по ссылке ниже.