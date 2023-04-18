Так, поменялся пресс-секретарь главы региона. Теперь эту должность занимает пиарщик со стажем 40-летняя Мина Ахвердиева, которая ранее уже работала с Хоценко. До этого пост рядом с губернатором с весны 2022 года занимала 35-летняя Елизавета Канева. Стало известно, как она продолжила свой карьерный путь.