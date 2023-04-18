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Известна судьба бывшего пресс-секретаря губернатора Омской области Елизаветы Каневой

18 апреля 2023, 09:22
Фото: Город55
иллюстрация
Об этом Городу55 рассказали в региональном правительстве.

С приходом в регион Виталия Хоценко, который стал временно исполняющим обязанности губернатора, в областном правительстве происходят кадровые изменения.

Так, поменялся пресс-секретарь главы региона. Теперь эту должность занимает пиарщик со стажем 40-летняя Мина Ахвердиева, которая ранее уже работала с Хоценко. До этого пост рядом с губернатором с весны 2022 года занимала 35-летняя Елизавета Канева. Стало известно, как она продолжила свой карьерный путь.

«Елизавета Канева остается в структуре инфблока правительства, в пресс-службе», — сообщила Городу55 замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области Олеся Потапова.

Напомним, что у Каневой достаточно большой профессиональный багаж. Она была пресс-секретарем ГК «Титан», трудилась в отделе аналитики департамента информационной политики, работала в пресс-центре администрации. Любопытный факт, что бывший помощник омского губернатора владеет корейским боевым искусством — тхэквондо. К слову, она освещала деятельность Александра Буркова, когда еще он руководил регионом.

Прочитать о новом пресс-секретаре губернатора можно по ссылке ниже.

Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР
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#Алина Ясинская#Пресс-секретарь#Елизавета Канева#Виталий Хоценко#Мина ахвердиева#Помощник губернатора#Политика#Общество#Новости#Омск
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