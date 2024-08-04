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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

иллюстрация

«Мотивация». В одной из деревень Омской области появился необычный дорожный знак

4 августа 2024, 12:33
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области появились дорожные знаки, «убеждающие» ехать медленнее

Жители Верхнего Карбуша прививают водителям мотивацию ехать тише: на одной из улиц деревни появился дорожный знак с «угрожающим» содержанием.

В минувшую пятницу, 2 августа, интернет-публика обратила внимание на дорожный знак «нового стандарта», появившийся в селе Верхний Карбуш: привычный запрещающий знак с ограничением максимальной скорости местные жители дополнили и небольшой мотивацией для строго соблюдения его требований.

Необычный дорожный знак заметил один из подписчиков сообществаНеобычный дорожный знак заметил один из подписчиков сообщества
Необычный дорожный знак заметил один из подписчиков сообщества
Фото: Интернет-сообщество «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Однако в публичном обсуждении «новшества» мнения комментаторов разделились: одни посчитали знак откровенным сарказмом, поскольку сама дорого находится явно не в лучшем состоянии, другие же, наоборот, восприняли новый дорожный знак с юмором, особенно отметив историю Верхнего Карбуша.

Напомним, в 2021 году жители деревни обратились с просьбой отремонтировать сельскую дорогу к Ангеле Меркель — тогдашнему канцлеру ФРГ. Однако успехом это не увенчалось — власти Германии заявили, что это не относится к компетенциям канцлера. Однако резонанс вокруг события уже был создан — пресс-секретарь Президента РФ также прокомментировал это событие, выразив надежду на скорое разрешение проблем местных жителей. В 2022 году проблемную улицу Карбышева все же «взяли в оборот»:

В Омской области отремонтируют дорогу, на которую жаловались Меркель
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#Илья Скобин#Транспорт#Омская область#Президент РФ#Жители#Дорожные знаки#Новости#Пресс-секретарь#Скорость#Проблемы#Юмор#Дорожный знак#Мотивация
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