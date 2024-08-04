«Мотивация». В одной из деревень Омской области появился необычный дорожный знак

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В минувшую пятницу, 2 августа, интернет-публика обратила внимание на дорожный знак «нового стандарта», появившийся в селе Верхний Карбуш: привычный запрещающий знак с ограничением максимальной скорости местные жители дополнили и небольшой мотивацией для строго соблюдения его требований.
Однако в публичном обсуждении «новшества» мнения комментаторов разделились: одни посчитали знак откровенным сарказмом, поскольку сама дорого находится явно не в лучшем состоянии, другие же, наоборот, восприняли новый дорожный знак с юмором, особенно отметив историю Верхнего Карбуша.
Напомним, в 2021 году жители деревни обратились с просьбой отремонтировать сельскую дорогу к Ангеле Меркель — тогдашнему канцлеру ФРГ. Однако успехом это не увенчалось — власти Германии заявили, что это не относится к компетенциям канцлера. Однако резонанс вокруг события уже был создан — пресс-секретарь Президента РФ также прокомментировал это событие, выразив надежду на скорое разрешение проблем местных жителей. В 2022 году проблемную улицу Карбышева все же «взяли в оборот»: