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У омского мэра Сергея Шелеста появился новый пресс-секретарь

15 февраля 2023, 04:37
Фото: Город55
Место пресс-секретаря главы города занял главный редактор газеты «Вечерний Омск — неделя» Виктор Гашеев

Новым пресс-секретарем мэра Омска стал главный редактор газеты «Вечерний Омск — неделя» Виктор Гашеев. Об этом Сергей Шелест написал в своем телеграмм-канале.

«С сегодняшнего дня пресс-секретарём мэра назначен Виктор Валерьевич Гашеев. Думаю, он хорошо известен в медиа-сообществе Омска и по работе в СМИ, и по работе в органах власти. Ключевая задача — реализация единой информационной политики городской и областной управленческой команды», — сообщил градоначальник.

Виктор Гашеев уже имеет опыт муниципальной службы: в течение шести лет, в 2012 по 2018 годы, он работал в департаменте информполитики мэрии Омска в должности замдиректора, начальника отдела по взаимодействию со СМИ. Ранее Город55 сообщал, что он оказался главным претендентом на этот пост. 

Напомним, предыдущим пресс-секретарем мэра Омска была Галина Назарова. Эту должность она заняла в марте 2022 года, перейдя в мэрию из регионального минздрава.

Выяснилось, кто займет пост пресс-секретаря мэра Омска
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У мэра Омска Сергея Шелеста появился новый пресс-секретарь
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