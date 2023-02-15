У омского мэра Сергея Шелеста появился новый пресс-секретарь

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Новым пресс-секретарем мэра Омска стал главный редактор газеты «Вечерний Омск — неделя» Виктор Гашеев. Об этом Сергей Шелест написал в своем телеграмм-канале.
«С сегодняшнего дня пресс-секретарём мэра назначен Виктор Валерьевич Гашеев. Думаю, он хорошо известен в медиа-сообществе Омска и по работе в СМИ, и по работе в органах власти. Ключевая задача — реализация единой информационной политики городской и областной управленческой команды», — сообщил градоначальник.
Виктор Гашеев уже имеет опыт муниципальной службы: в течение шести лет, в 2012 по 2018 годы, он работал в департаменте информполитики мэрии Омска в должности замдиректора, начальника отдела по взаимодействию со СМИ. Ранее Город55 сообщал, что он оказался главным претендентом на этот пост.
Напомним, предыдущим пресс-секретарем мэра Омска была Галина Назарова. Эту должность она заняла в марте 2022 года, перейдя в мэрию из регионального минздрава.