У омского мэра Сергея Шелеста появился новый пресс-секретарь

Виктор Гашеев уже имеет опыт муниципальной службы: в течение шести лет, в 2012 по 2018 годы, он работал в департаменте информполитики мэрии Омска в должности замдиректора, начальника отдела по взаимодействию со СМИ. Ранее Город55 сообщал, что он оказался главным претендентом на этот пост.