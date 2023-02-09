Последний рабочий день. Пост покидает пресс-секретарь мэра Омска

У пресс-секретаря мэра Омска Галины Назаровой сегодня последний работы на Гагарина — 34. Ранее она трудилась в пресс-центре областного минздрава, а в марте прошлого года ее назначили пресс-секретарем мэра Омска.



Проработав почти год, Галина Назарова решила покинуть администрацию города. Первое время она планирует отдыхать и заниматься домашними делами. После, возможно, вернется в омскую медиа-сферу. Но пока, с завтрашнего дня, намерена отдыхать от муниципальной службы.