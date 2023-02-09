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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Последний рабочий день. Пост покидает пресс-секретарь мэра Омска

9 февраля 2023, 11:52
Фото: мэрия Омска

Сергей Шелест уже завтра останется без прежнего пресс-секретаря

Пресс-секретарь мэра Галина Назарова планирует отдыхать.

У пресс-секретаря мэра Омска Галины Назаровой сегодня последний работы на Гагарина — 34. Ранее она трудилась в пресс-центре областного минздрава, а в марте прошлого года ее назначили пресс-секретарем мэра Омска.

Проработав почти год, Галина Назарова решила покинуть администрацию города. Первое время она планирует отдыхать и заниматься домашними делами. После, возможно, вернется в омскую медиа-сферу. Но пока, с завтрашнего дня, намерена отдыхать от муниципальной службы.

«Мои планы побыть мамой, женой и дочерью. Потом будет видно», — сообщила Галина Назарова Городу55.
У мэра Омска Сергея Шелеста появился новый пресс-секретарь
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#Дарья Зыкова#Мэрия#Отставки и назначения#Пресс-секретарь#Общество#Город#Новости#Омск#Галина Назарова#Сергей шелест#Госслужба#Работа#Материнство
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