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Posted 21 ноября, 07:10

Published 21 ноября, 07:10

Modified 21 ноября, 07:12

Updated 21 ноября, 07:12

В Омске отказались запускать новогодний салют

Нового года не будет? В Омске отменили новогодний салют

21 ноября 2024, 07:10
Фото: 1MI.

В Омске отказались запускать новогодний салют

В ряде российских регионов уже принято решение об отмене новогодних салютов.

В Омской области, как и в некоторых других регионах России, отказались от идеи запускать новогодний салют за бюджетные средства в конце 2024 года. Это подтверждается, в том числе, отсутствием закупок на организацию фейерверков.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева подтвердила, что запускать новогодний салют в этом году за счет бюджета не планируется.

«Салюта не будет. Ранее наш губернатор Виталий Павлович Хоценко говорил, что салюты и фейерверки будем запускать, когда наши защитники вернутся с Победой» — прокомментировала Мина Ахвердиева Городу55.

Аналогичное решение ранее приняли в Чите и Орловской области.

В Омске отменили салют на День города
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#Ольга Акамова#Омск#Новый год#Россия#Губернатор#Пресс-секретарь#Салют#Отмена#Чита#Бюджетные средства
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