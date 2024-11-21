Нового года не будет? В Омске отменили новогодний салют

Posted 21 ноября, 07:10
Published 21 ноября, 07:10
Modified 21 ноября, 07:12
Updated 21 ноября, 07:12
В Омской области, как и в некоторых других регионах России, отказались от идеи запускать новогодний салют за бюджетные средства в конце 2024 года. Это подтверждается, в том числе, отсутствием закупок на организацию фейерверков.
Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева подтвердила, что запускать новогодний салют в этом году за счет бюджета не планируется.
«Салюта не будет. Ранее наш губернатор Виталий Павлович Хоценко говорил, что салюты и фейерверки будем запускать, когда наши защитники вернутся с Победой» — прокомментировала Мина Ахвердиева Городу55.
Аналогичное решение ранее приняли в Чите и Орловской области.