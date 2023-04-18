Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР

Мина Ахвердиева стала пресс-секретарем временно исполняющего обязанности главы Омской области Виталия Хоценко. Источник Города55 подтвердил ее переход на должность. Известно, что они уже работали вместе, когда Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики. Мина занимала должность пресс-секретаря и тогда. О переходе на новую должность она написала на своей странице «ВКонтакте».