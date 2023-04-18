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Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР

18 апреля 2023, 07:11
Фото: Город55
Пока официального подтверждения от врио губернатора еще не было.

Мина Ахвердиева стала пресс-секретарем временно исполняющего обязанности главы Омской области Виталия Хоценко. Источник Города55 подтвердил ее переход на должность. Известно, что они уже работали вместе, когда Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики. Мина занимала должность пресс-секретаря и тогда. О переходе на новую должность она написала на своей странице «ВКонтакте».

До этого Мина трудилась в правительстве Белгородской области, в одном из ставропольских вузов и занималась пиаром в администрации Железноводска. Известно, что она является членом Союза журналистов России.

Ранее в должности пресс-секретаря губернатора Омской области работала Елизавета Канева. Она заняла пост весной 2022 года, когда регионом еще руководил Александр Бурков. Он ушел в отставку не так давно. В аппарате правительства продолжаются кадровые перестановки, Виталий Хоценко набирает новую команду.

Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
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#Пресс-секретарь#Правительство Омской области#Виталий Хоценко#Мина ахвердиева#Политика#Новости#Омская область#Алина Ясинская
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