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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В омской «Тепловой компании» появился новый пресс-секретарь

28 февраля 2023, 06:32
Фото: Мэрия Омска
Эту должность заняла бывший пресс-секретарь мэра Галина Назарова.

Как узнал Город55, в омской «Тепловой компании» должность пресс-секретаря с сегодняшнего дня, 28 февраля, занимает Галина Назарова, хорошо знакомая всем городским СМИ.

Ее первый рабочий день на новом месте начался с инфоповода — прорыва трубы на улице Кирова.

Ранее Галина Назарова в течение года занимала должность пресс-секретаря мэра Омска Сергея Шелеста. В начале февраля стало известно, что она покидает это пост. До работы в мэрии Назарова трудилась в пресс-центре областного минздрава.

Последний рабочий день. Пресс-секретарь мэра Омска покидает пост
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#Евгений Игишев#Пресс-секретарь#Галина Назарова#Тепловая компания#Город#Общество#Омск#Пресс-служба
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