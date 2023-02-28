В омской «Тепловой компании» появился новый пресс-секретарь

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Как узнал Город55, в омской «Тепловой компании» должность пресс-секретаря с сегодняшнего дня, 28 февраля, занимает Галина Назарова, хорошо знакомая всем городским СМИ.
Ее первый рабочий день на новом месте начался с инфоповода — прорыва трубы на улице Кирова.
Ранее Галина Назарова в течение года занимала должность пресс-секретаря мэра Омска Сергея Шелеста. В начале февраля стало известно, что она покидает это пост. До работы в мэрии Назарова трудилась в пресс-центре областного минздрава.