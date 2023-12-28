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Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России

28 декабря 2023, 08:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

Пресс-секретарь омского губернатора получила благодарность президента России

Мина Ахвердиева работает в должности пресс-секретаря руководителя Омской области с апреля этого года.

Стало известно, что пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева получила благодарность президента России. Благодарностями и почетными грамотами отмечают тех, кто добился значительных результатов в профессиональной и общественной деятельности.

Награждение происходило сегодня, 28 декабря. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в благодарности.

«Благодарю нашего президента за столь высокую оценку моего труда. Занимаюсь информационной работой очень давно. Работала в разных регионах страны. Впечатления — только благодарность президенту и губернатору», — прокомментировала Городу55 Ахвердиева.
Фото: Соцсети Мины Ахвердиевой

Напомним, что Мина Ахвердиева стала пресс-секретарем врио губернатора Виталия Хоценко в апреле этого года и сохранила эту должность после официального избрания руководителя региона. Ахвердиева работала вместе с Хоценко и ранее, когда он был председателем правительства ДНР.

Помимо этого, Мина трудилась в правительстве Белгородской области, в одном из ставропольских вузов, занималась пиаром в администрации Железноводска.

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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Президент РФ#Россия#Награда#Новости#Пресс-секретарь#Награждение#Юлия Истомина#Благодарственное письмо#Мина Ахвердова
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