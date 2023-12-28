Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России

Напомним, что Мина Ахвердиева стала пресс-секретарем врио губернатора Виталия Хоценко в апреле этого года и сохранила эту должность после официального избрания руководителя региона. Ахвердиева работала вместе с Хоценко и ранее, когда он был председателем правительства ДНР.