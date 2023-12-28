Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Стало известно, что пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева получила благодарность президента России. Благодарностями и почетными грамотами отмечают тех, кто добился значительных результатов в профессиональной и общественной деятельности.
Награждение происходило сегодня, 28 декабря. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в благодарности.
«Благодарю нашего президента за столь высокую оценку моего труда. Занимаюсь информационной работой очень давно. Работала в разных регионах страны. Впечатления — только благодарность президенту и губернатору», — прокомментировала Городу55 Ахвердиева.
Напомним, что Мина Ахвердиева стала пресс-секретарем врио губернатора Виталия Хоценко в апреле этого года и сохранила эту должность после официального избрания руководителя региона. Ахвердиева работала вместе с Хоценко и ранее, когда он был председателем правительства ДНР.
Помимо этого, Мина трудилась в правительстве Белгородской области, в одном из ставропольских вузов, занималась пиаром в администрации Железноводска.