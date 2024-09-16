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Перерасчет

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«Вуз теряет деньги». В ОмГУ отменили скидку за перезачет академической разницы
16 сентября, 06:00
Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ
19 апреля, 06:32
Жительнице Омска пришлось дважды заплатить за один и тот же месяц «Омскгоргазу»
Кроме того, омичка заметила, что услуга подорожала на 12 рублей.
11 марта, 06:34
2023
Ждите января. Стало известно, когда омичам сделают перерасчет за отопление
Жильцы домов с приборами учета тепловой энергии получат перерасчет в первом квартале нового года.
15 декабря 2023, 07:01
Отчитались о работе. На ТЭЦ-5 частично починили котлы для отопления домов в Омске
8 декабря 2023, 12:33
Госжилинспекция попросила сделать перерасчет омичам за некачественное отопление
7 декабря 2023, 13:35
Перерасчета не будет? Омичам предложили документировать отсутствие тепла в квартирах
7 декабря 2023, 06:34
Жители Омска добились перерасчета за позднее включение горячей воды
Нарушения нашли более чем в ста многоквартирных домах.
22 ноября 2023, 04:48
В Омске жильцов аварийного дома четыре года незаконно просили платить за горячую воду
Ответственное предприятие сделало перерасчет после вмешательства прокуратуры.
26 июля 2023, 04:35
В Омске женщине на протяжении 19 лет неправильно начисляли пенсию
25 апреля 2023, 10:40
Жители Омской области добились перерасчета за отсутствие воды
Директору «Омскоблводопровода» внесли представление.
31 марта 2023, 04:25

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