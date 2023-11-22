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Published Сегодня, 04:48

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Updated Сегодня, 05:24

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Жители Омска добились перерасчета за позднее включение горячей воды

22 ноября 2023, 04:48
Фото: 1MI
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Омичам сделали перерасчет за коммуналку после вмешательства прокуратуры

Нарушения нашли более чем в ста многоквартирных домах.

Жителям Омска сделали перерасчет за коммунальные услуги из-за несвоевременной подачи горячей воды. Региональная прокуратура нашла нарушения более чем в сотне многоквартирных домов. Общая сумма перерасчета составила больше 150 тысяч рублей.

«По инициативе прокуроров к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ привлечены более 30 виновных должностных лиц», — сообщили в прокуратуре.

Руководителям «Омск РТС» и «Тепловой компании» из-за нарушений получили представления от ведомства.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске завели уголовку из-за затопленных подвалов в новостройках, в мэрии прошли обыски.

Дело по статье «халатность». Затопленные подвалы в новостройках довели до «уголовки»
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#Общество#Омск#Прокуратура#Нарушения#Коммунальные услуги#Тепловая компания#Омск РТС#Нормативы#Проверки#Административная ответственность#Евгений Игишев#Ремонтные работы#Перерасчет
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