Жители Омска добились перерасчета за позднее включение горячей воды

Жителям Омска сделали перерасчет за коммунальные услуги из-за несвоевременной подачи горячей воды. Региональная прокуратура нашла нарушения более чем в сотне многоквартирных домов. Общая сумма перерасчета составила больше 150 тысяч рублей.