Жители Омска добились перерасчета за позднее включение горячей воды

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Жителям Омска сделали перерасчет за коммунальные услуги из-за несвоевременной подачи горячей воды. Региональная прокуратура нашла нарушения более чем в сотне многоквартирных домов. Общая сумма перерасчета составила больше 150 тысяч рублей.
«По инициативе прокуроров к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ привлечены более 30 виновных должностных лиц», — сообщили в прокуратуре.
Руководителям «Омск РТС» и «Тепловой компании» из-за нарушений получили представления от ведомства.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске завели уголовку из-за затопленных подвалов в новостройках, в мэрии прошли обыски.