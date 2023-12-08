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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:35

иллюстрация

Отчитались о работе. На ТЭЦ-5 частично починили котлы для отопления домов в Омске

8 декабря 2023, 12:33
Фото: Город55
иллюстрация

На ТЭЦ-5 частично починили неработающие котлы для отопления домов в Омске

Жители областного центра продолжают мерзнуть, несмотря на включение объектов в работу.

Работники АО «ТГК-11» отчитались по поводу устранении проблем на ТЭЦ-5 в Омске. С 3 декабря жители областного центра ждут восстановления отопления, которое пропало из-за поломки котлов. По последним данным регионального минэнерго, на предприятии удалось привести в строй четыре котла из шести.

Один восстановили еще вчера утром, 7 декабря (КА-2). Сегодня ночью работники растопили еще два котла (КА-7 и КА-9). Уже днем на ТЭЦ-5 включили в работу четвертый котел (КА-4). К 18:00 часам он должен был начать функционировать в полную меру.

Правда, днем вновь вышел из строя другой котел, который запустили ранее (КА-9). По информации министерства энергетики и ЖКК, к 17:40 он снова заработал.

«Ситуация на постоянном контроле. Параметры теплоносителя с котельной превышают +95 градусов», — уточнили в пресс-службе профильного министерства.

Работники «ТГК-11» рассказали, что на предприятии круглосуточно дежурит тепловая инспекция. За последние сутки температура теплоносителя ТЭЦ-5 выросла на 25 градусов. Представители АО «Омск РТС» должны направить обращение в УК и ТСЖ, чтобы предприятию предоставили акты о фактических параметрах температуры в многоэтажках города. На основании этих документов потребителям сделают перерасчет оплаты за теплоснабжение. Тем временем омичи продолжают обращаться в редакцию Города55 и рассказывать о холоде в домах.

Отметим, что за последние сутки в Омске и его области произошло как минимум еще пять аварийных ситуаций. Так, было отключено отопление в общежитии на территории Омского района, в многоэтажке по улице Шебалдина прорвало трубу прямо в подъезде, а в Амуре-2 взорвался кран на батарее в одной из квартир. Также в Центральном округе начал проваливаться асфальт из-за прорыва трубы с кипятком.

Кроме того, не только на севере региона, но и в городе возникли проблемы с газоснабжением. Из-за промерзания труб и утечки газа пришлось отключить потребителей нескольких домов Центрального округа.

Еще одно ЧП. В центре Омска из-за утечки отключили газоснабжение в 27 домах
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