Отчитались о работе. На ТЭЦ-5 частично починили котлы для отопления домов в Омске

Отметим, что за последние сутки в Омске и его области произошло как минимум еще пять аварийных ситуаций. Так, было отключено отопление в общежитии на территории Омского района, в многоэтажке по улице Шебалдина прорвало трубу прямо в подъезде, а в Амуре-2 взорвался кран на батарее в одной из квартир. Также в Центральном округе начал проваливаться асфальт из-за прорыва трубы с кипятком.