В Омске женщине на протяжении 19 лет неправильно начисляли пенсию

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Уполномоченному Омской области по правам человека Ирине Касьяновой удалось добиться перерасчета пенсии для омички. Женщину смутил размер получаемой пенсии, однако ее заверили, что все правильно.
«Что-то внутри ее подталкивало. Ей казалось, что пенсия неправильно назначена. Пару раз она обращалась, но ей говорили, что все хорошо. Когда она пришла к нам, мы сделали запрос в Пенсионный фонд и обратили внимание, что есть зацепки, на которые нужно обратить внимание. Провели проверку и выяснили, что с момента назначения пенсии некоторые детали и правда не учитывались», — рассказала Ирина Касьянова.
В итоге омичке сделали перерасчет пенсии за 19 лет. На протяжении именно такого срока она неправильно получала выплаты. Сумма, впрочем, не уточняется. Оказалось, что Пенсионный фонд не раскрывает эти данные.
Отметим, что за 2022 год перерасчет пенсионеры получили в 24 случаях. По остальным обращениям проверка показала, что никаких нарушений не было.
Во ходе пресс-конференции с омскими СМИ омбудсмен сообщила, что в 2022 году обращений было больше чем в 2021-м. За год омичи обращались в аппарат уполномоченного 1970 раз. Из них 999 касаются вопросов соблюдения социальных прав (пенсионных, трудовых, жилищных и др.).