В Омске женщине на протяжении 19 лет неправильно начисляли пенсию

Во ходе пресс-конференции с омскими СМИ омбудсмен сообщила, что в 2022 году обращений было больше чем в 2021-м. За год омичи обращались в аппарат уполномоченного 1970 раз. Из них 999 касаются вопросов соблюдения социальных прав (пенсионных, трудовых, жилищных и др.).