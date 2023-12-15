Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

иллюстрация

Ждите января. Стало известно, когда омичам сделают перерасчет за отопление

15 декабря 2023, 07:01
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда омичам сделают перерасчет за отопление

Жильцы домов с приборами учета тепловой энергии получат перерасчет в первом квартале нового года.

В министерстве экономики и ЖКК Омской области рассказали о том, когда местным жителям сделают перерасчет за отопление. Это касается тех, кто из-за аварийных ситуаций на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 чувствовал дома холод в период аномальных морозов.

Сотрудники «ОмскРТС» запросили у ТСЖ и УК акты о фактической температуре в домах, чтобы провести перерасчет. Жильцам же не нужно самостоятельно составлять эти документы, вызывать специалистов для проверки. Все документы будут подготовлены работниками ТСЖ и ТСН.

«В домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ОДПУ), перерасчет будет отражен в квитанциях за январь 2024 года. В домах, оборудованных ОДПУ, перерасчет будет учтен при проведении годовой корректировки по отоплению по итогам календарного года в 1 квартале 2024 года», — пояснили в пресс-службе регионального минэнерго.

При возникновении вопросов по данному поводу омичи могут обратиться в абонентский отдел «ОмскРТС» по номеру: 945-017.

Госжилинспекция попросила сделать перерасчет омичам за некачественное отопление
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Квитанции ЖКХ#Новости#Омск РТС#Коммуналка#Цены на коммуналку#Минэнерго Омской области#Перерасчет#Алина Ясинская#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске#Перерасчет платежей
Подпишитесь
Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
Сегодня, 02:13
Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
Сегодня, 03:04
Не больше +2. В Омске студенты ОмГУ замерзли в общежитии с заледеневшими окнами
Вчера, 05:59
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Вчера, 07:35
На Солнце произошла самая крупная вспышка в этом году. Омичей ждет магнитная буря
Сегодня, 03:29
В регионе планируют ввести звание Героя Омской области и награждать звездами
Сегодня, 04:05