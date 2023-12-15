Ждите января. Стало известно, когда омичам сделают перерасчет за отопление

Сотрудники «ОмскРТС» запросили у ТСЖ и УК акты о фактической температуре в домах, чтобы провести перерасчет. Жильцам же не нужно самостоятельно составлять эти документы, вызывать специалистов для проверки. Все документы будут подготовлены работниками ТСЖ и ТСН.