Ждите января. Стало известно, когда омичам сделают перерасчет за отопление

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В министерстве экономики и ЖКК Омской области рассказали о том, когда местным жителям сделают перерасчет за отопление. Это касается тех, кто из-за аварийных ситуаций на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 чувствовал дома холод в период аномальных морозов.
Сотрудники «ОмскРТС» запросили у ТСЖ и УК акты о фактической температуре в домах, чтобы провести перерасчет. Жильцам же не нужно самостоятельно составлять эти документы, вызывать специалистов для проверки. Все документы будут подготовлены работниками ТСЖ и ТСН.
«В домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ОДПУ), перерасчет будет отражен в квитанциях за январь 2024 года. В домах, оборудованных ОДПУ, перерасчет будет учтен при проведении годовой корректировки по отоплению по итогам календарного года в 1 квартале 2024 года», — пояснили в пресс-службе регионального минэнерго.
При возникновении вопросов по данному поводу омичи могут обратиться в абонентский отдел «ОмскРТС» по номеру: 945-017.