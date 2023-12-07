Перерасчета не будет? Омичам предложили документировать отсутствие тепла в квартирах

Напомним, что накануне, 6 декабря, на ТЭЦ-5 (относится к ТГК-11) снова снизили температуру и давление теплоснабжения. На предприятии приняли соответствующее решение при наступлении аномальных морозов. Как позже объяснили в областном минэнерго, параметры были снижены из-за нарушения работы котлов на ТЭЦ-5.