Перерасчета не будет? Омичам предложили документировать отсутствие тепла в квартирах

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Омске с наступлением аномальных холодов во множестве домов пропало отопление. Ростехнадзор запустил проверку на ТГК-11 на этом фоне. В региональном минэнерго в это время дают советы по поводу перерасчета стоимости коммунальных услуг.
«Для подтверждения факта ненадлежащего предоставления теплоснабжения рекомендуем обратиться в свою обслуживающую организацию для фиксирования. Составленные акты подтвердят факт несоответствия требованиям коммунальной услуги и пригодятся в случае отказа ресурсоснабжающей организации в перерасчете», — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что накануне, 6 декабря, на ТЭЦ-5 (относится к ТГК-11) снова снизили температуру и давление теплоснабжения. На предприятии приняли соответствующее решение при наступлении аномальных морозов. Как позже объяснили в областном минэнерго, параметры были снижены из-за нарушения работы котлов на ТЭЦ-5.