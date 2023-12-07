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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

иллюстрация

Перерасчета не будет? Омичам предложили документировать отсутствие тепла в квартирах

7 декабря 2023, 06:34
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам предложили задокументировать отсутствие тепла в квартирах

В минэнерго Омской области сообщили, что потребителям могут отказать в перерасчете.

В Омске с наступлением аномальных холодов во множестве домов пропало отопление. Ростехнадзор запустил проверку на ТГК-11 на этом фоне. В региональном минэнерго в это время дают советы по поводу перерасчета стоимости коммунальных услуг.

«Для подтверждения факта ненадлежащего предоставления теплоснабжения рекомендуем обратиться в свою обслуживающую организацию для фиксирования. Составленные акты подтвердят факт несоответствия требованиям коммунальной услуги и пригодятся в случае отказа ресурсоснабжающей организации в перерасчете», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что накануне, 6 декабря, на ТЭЦ-5 (относится к ТГК-11) снова снизили температуру и давление теплоснабжения. На предприятии приняли соответствующее решение при наступлении аномальных морозов. Как позже объяснили в областном минэнерго, параметры были снижены из-за нарушения работы котлов на ТЭЦ-5.

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