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Аварии на ТЭЦ произошли, когда в регион пришли аномальные морозы

Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ

19 апреля 2024, 06:32
Фото: 1MI
Аварии на ТЭЦ произошли, когда в регион пришли аномальные морозы
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев сообщил, что подать иск может любой горожанин, которого не устроил перерасчет.

Прокуратура Омской области подала в суд на ТГК-11. Поводом для иска послужили суммы перерасчета в квитанциях омичей за отопление. Напомним, зимой произошли аварии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, из-за чего жители многоквартирных домов остались с холодными батареями. После же горожанам пришли квитанции на перерасчет, однако суммы в них не устроили омичей. В некоторых случаях перерасчет составлял менее 100 рублей.

«Сейчас мы отстаиваем эти иски в судах. Ждем, какие будут решения, какие объемы и суммы. Там, где мы имеем полномочия заявить иски, то будем заявлять сами. Любой гражданин может обратиться с иском к ТГК-11 и требовать возмещения ущерба. Полагаем, что это справедливо», — сообщил прокурор региона Алексей Афанасьев в эфире «Вести Омск».

Напомним, омичи остались без тепла в аномальные морозы в декабре 2023 года. Столбик термометра опускался до отметки в 40 градусов холода.

Омичи мерзли в квартирах из-за поломок ТЭЦ и получили перерасчет в 100 рублей
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Отопление#Аварии#Омичи#Квитанции#Тепло#ТГК-11#Ущерб#Алексей Афанасьев#Морозы#Перерасчет#ТЭЦ-3
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