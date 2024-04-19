Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ

Прокуратура Омской области подала в суд на ТГК-11. Поводом для иска послужили суммы перерасчета в квитанциях омичей за отопление. Напомним, зимой произошли аварии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, из-за чего жители многоквартирных домов остались с холодными батареями. После же горожанам пришли квитанции на перерасчет, однако суммы в них не устроили омичей. В некоторых случаях перерасчет составлял менее 100 рублей.