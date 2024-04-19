Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Прокуратура Омской области подала в суд на ТГК-11. Поводом для иска послужили суммы перерасчета в квитанциях омичей за отопление. Напомним, зимой произошли аварии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, из-за чего жители многоквартирных домов остались с холодными батареями. После же горожанам пришли квитанции на перерасчет, однако суммы в них не устроили омичей. В некоторых случаях перерасчет составлял менее 100 рублей.
«Сейчас мы отстаиваем эти иски в судах. Ждем, какие будут решения, какие объемы и суммы. Там, где мы имеем полномочия заявить иски, то будем заявлять сами. Любой гражданин может обратиться с иском к ТГК-11 и требовать возмещения ущерба. Полагаем, что это справедливо», — сообщил прокурор региона Алексей Афанасьев в эфире «Вести Омск».
Напомним, омичи остались без тепла в аномальные морозы в декабре 2023 года. Столбик термометра опускался до отметки в 40 градусов холода.