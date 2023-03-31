Жителям Омской области сделали перерасчет за воду по требованию прокуратуры

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Жителям Таврического района Омской области сделали перерасчет за коммунальные услуги по водоснабжению после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. При проверке у компании «Омскоблводопровод» нашли ряд нарушений.
В 2021 году в Таврическом районе произошло несколько аварий на водопроводе, из-за чего местные жители периодически оставались без воды. Однако, ресурсоснабжающая организация перерасчет в квитанциях не проводила.
В результате директор «Омскоблводопровода» получил представление от прокуратуры, а местным жителям пересчитали сумму к оплате, она была отражена в квитанциях за февраль 2023 года.