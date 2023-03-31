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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:26

Жителям Омской области сделали перерасчет за воду по требованию прокуратуры

31 марта 2023, 04:25
Фото: 1MI
Из-за аварий жители периодически оставались без воды
Директору «Омскоблводопровода» внесли представление.

Жителям Таврического района Омской области сделали перерасчет за коммунальные услуги по водоснабжению после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. При проверке у компании «Омскоблводопровод» нашли ряд нарушений.

В 2021 году в Таврическом районе произошло несколько аварий на водопроводе, из-за чего местные жители периодически оставались без воды. Однако, ресурсоснабжающая организация перерасчет в квитанциях не проводила.

В результате директор «Омскоблводопровода» получил представление от прокуратуры, а местным жителям пересчитали сумму к оплате, она была отражена в квитанциях за февраль 2023 года.

Юристы порекомендовали россиянам вовремя проверять счетчики и требовать перерасчет
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Водоснабжение#Перерасчет#Коммунальные услуги#Экономика#Омская область#Таврический район
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