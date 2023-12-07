Госжилинспекция попросила сделать перерасчет омичам за некачественное отопление

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Госжилинспекция порекомендовала ТГК сделать перерасчет омичам за некачественные услуги по отоплению.
Специалисты также пояснили, что в домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, начисления производятся исходя их норматива потребления тепловой энергии,
«Перерасчет будет произведен после нормализации ситуации в платежных документах за декабрь. В домах, которые оборудованы ОДПУ, перерасчет предусмотрен законодательством в первом квартале следующего года», — сообщили в Госжилинспекции.
Напомним, что из-за оказания ТЭЦ-5 АО «ТГК-11» некачественных услуг следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас продолжаются проверки теплоснабжения на объектах и выясняются личности виновных.