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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

По рекомендации Госжилинспекции омичам могут сделать перерасчет за отопление

Госжилинспекция попросила сделать перерасчет омичам за некачественное отопление

7 декабря 2023, 13:35
Фото: 1MI

По рекомендации Госжилинспекции омичам могут сделать перерасчет за отопление

Специалисты обратились с соответствующим письмом в ресурсоснабжающую организацию.

Госжилинспекция порекомендовала ТГК сделать перерасчет омичам за некачественные услуги по отоплению.

Специалисты также пояснили, что в домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, начисления производятся исходя их норматива потребления тепловой энергии,

«Перерасчет будет произведен после нормализации ситуации в платежных документах за декабрь. В домах, которые оборудованы ОДПУ, перерасчет предусмотрен законодательством в первом квартале следующего года», — сообщили в Госжилинспекции.

Напомним, что из-за оказания ТЭЦ-5 АО «ТГК-11» некачественных услуг следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас продолжаются проверки теплоснабжения на объектах и выясняются личности виновных.

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#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Отключение отопления#Перерасчет#Анастасия Баянова
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