В Омске жильцов аварийного дома четыре года незаконно просили платить за горячую воду

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В региональной прокуратуре рассказали о выявленных нарушениях в работе «Омск РТС». Как выяснилось, жителям аварийной многоэтажки в течение четырех лет неправильно представляли плату по горячему водоснабжению.
Дом по улице Комсомольский городок признали аварийным и подлежащим сносу в 2019 году. У большинства собственников не оборудованы индивидуальные приборы учеты горячей воды, а общедомового прибора нет. Вместе с тем жильцы платили за предоставляемые услуги с учетом повышенного коэффициента.
«Согласно закону требования об обязательном учете используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета не распространяются на аварийные и подлежащие сносу многоквартирные дома», — объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.
По итогу все начисления объявили недействительными. Представителям «Омск РТС» внесли представление, после чего компания сделала перерасчет платы за горячее водоснабжение на общую сумму более 176 тыс рублей с того момента, когда дом признали аварийным.