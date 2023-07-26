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В Омске жильцов аварийного дома четыре года незаконно просили платить за горячую воду

26 июля 2023, 04:35
Фото: Город55
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Ответственное предприятие сделало перерасчет после вмешательства прокуратуры.

В региональной прокуратуре рассказали о выявленных нарушениях в работе «Омск РТС». Как выяснилось, жителям аварийной многоэтажки в течение четырех лет неправильно представляли плату по горячему водоснабжению.

Дом по улице Комсомольский городок признали аварийным и подлежащим сносу в 2019 году. У большинства собственников не оборудованы индивидуальные приборы учеты горячей воды, а общедомового прибора нет. Вместе с тем жильцы платили за предоставляемые услуги с учетом повышенного коэффициента.

«Согласно закону требования об обязательном учете используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета не распространяются на аварийные и подлежащие сносу многоквартирные дома», — объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогу все начисления объявили недействительными. Представителям «Омск РТС» внесли представление, после чего компания сделала перерасчет платы за горячее водоснабжение на общую сумму более 176 тыс рублей с того момента, когда дом признали аварийным.

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#Новости#Омск#Общество#Прокуратура Омской области#Омск РТС#АО «Омск РТС»#Горячая вода#Аварийное жилье#Перерасчет#Алина Ясинская
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