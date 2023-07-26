В Омске жильцов аварийного дома четыре года незаконно просили платить за горячую воду

Дом по улице Комсомольский городок признали аварийным и подлежащим сносу в 2019 году. У большинства собственников не оборудованы индивидуальные приборы учеты горячей воды, а общедомового прибора нет. Вместе с тем жильцы платили за предоставляемые услуги с учетом повышенного коэффициента.