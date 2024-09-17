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Ответственность

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Сентябрь
Герои прошлого вдохновляют будущих защитников на «Зарнице 2. 0»
17 сентября, 10:38
Июнь
В один день. В Омской области из окна второго этажа выпали две маленькие девочки
27 июня, 04:46
На все 30 дней. Суд обязал «Стройбетон» передать безвозмездно Омску детсад в Амуре-2
26 июня, 04:39
Далеко отплыл. В Омской области завели дело из-за гибели 17-летнего студента в Иртыше
17 июня, 07:00
Май
Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»
31 мая, 09:20
Прокуратура Омской области проконтролирует расследование ДТП в Полтавском Районе
26 мая, 12:07
Апрель
Следственный комитет возбудил уголовное дело против омича, оправдавшего нацизм
26 апреля, 11:08
Список сократили. Омский аэропорт отменил рейсы в Ташкент
Перевозчик, обслуживающий направление, проработал чуть больше года.
21 апреля, 05:49
Март
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве омичей на военную службу
Призывные мероприятия начнутся уже завтра, 1-го апреля.
31 марта, 09:54
В Сибири наказали предпринимателя, который продал ребенку «запрещенку»
Подросток купил энергетик в торговом автомате, но это не освободило предпринимателя от ответственности.
14 марта, 07:14

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