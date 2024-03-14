Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Сибири наказали предпринимателя, который продал ребенку «запрещенку»

В Сибири наказали предпринимателя, который продал ребенку «запрещенку»

14 марта 2024, 07:14
Фото: 1MI
Подросток купил энергетик в торговом автомате, но это не освободило предпринимателя от ответственности.

Бизнесмена из Новокузнецка привлекли к ответственности за продажу энергетического напитка несовершеннолетнему. Как сообщает портал «Сибдепо», школьник купил энергетик в торговом автомате, что располагается в здании городского автовокзала.

Факт нарушения зафиксировали сотрудники транспортной полиции. Как пояснили в ведомстве, с 1 марта в Кузбассе запрещено продавать энергетические напитки несовершеннолетним. Тот факт, что предприниматель не успел изъять из автомата энергетики, повлек нарушение закона.

Отмечается, что бизнесмен вину признал и изъял из автомата «запрещенку». Тем не менее, на мужчину составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.2 КоАП РФ.

Эксперты рассказали о последствиях употребления энергетиков детьми
Узнать подробнее
#Происшествия#Предприниматель#Новости#Ольга Акамова#Сибирь#Кузбасс#Новокузнецк#Нарушение закона#Запрещенка#Энергетик#Торговой автомат#Ответственность#Протокол об административном правонарушении
Подпишитесь
Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки
Вчера, 05:18
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
Сегодня, 05:04
Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19
Сегодня, 07:37
Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу
Вчера, 15:19
Горели и рушились. Еще три многоквартирных дома в Омске признали аварийными
Сегодня, 04:09
«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак
Сегодня, 05:29