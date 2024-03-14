В Сибири наказали предпринимателя, который продал ребенку «запрещенку»

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Бизнесмена из Новокузнецка привлекли к ответственности за продажу энергетического напитка несовершеннолетнему. Как сообщает портал «Сибдепо», школьник купил энергетик в торговом автомате, что располагается в здании городского автовокзала.
Факт нарушения зафиксировали сотрудники транспортной полиции. Как пояснили в ведомстве, с 1 марта в Кузбассе запрещено продавать энергетические напитки несовершеннолетним. Тот факт, что предприниматель не успел изъять из автомата энергетики, повлек нарушение закона.
Отмечается, что бизнесмен вину признал и изъял из автомата «запрещенку». Тем не менее, на мужчину составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.2 КоАП РФ.