В Сибири наказали предпринимателя, который продал ребенку «запрещенку»

Факт нарушения зафиксировали сотрудники транспортной полиции. Как пояснили в ведомстве, с 1 марта в Кузбассе запрещено продавать энергетические напитки несовершеннолетним. Тот факт, что предприниматель не успел изъять из автомата энергетики, повлек нарушение закона.