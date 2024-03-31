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Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве омичей на военную службу

31 марта 2024, 09:54
Фото: 1MI
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1 апреля в Омской области начинается весенний призыв на военную службу

Призывные мероприятия начнутся уже завтра, 1-го апреля.

Сегодня, 31 марта, Президент Российской Федерации подписал ежегодный указ о старте первого, весеннего призыва на срочную военную службу: рассылка повесток и работа медкомиссий в военкоматах начнется уже 1 апреля.

Главным отличием этого призыва от предыдущих является увеличение призывного возраста: с 1 января 2024 года верхняя планка призывного возраста поднялась до 30 лет, однако те, кто отпраздновал 27-летие до начала года, под призыв не попадают.

Кроме того, изменилась и ответственность призывников — суммы штрафов существенно выросли. Например, за неявку по повестке в военный комиссариат с призывника могут взыскать сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Раньше этот диапазон был существенно ниже: от 500 рублей до 3 тысяч. Ответственность за уклонение от медкомиссии тоже серьезный — от 15 до 25 тыс рублей.

Также штраф полагается в случае, если призывник не уведомит военкомат об изменении своего семейного положения, места жительства или учебы: сумма штрафа будет варьироваться от 1 до 5 тысяч рублей.

Существенно выше стало наказание для лиц, не сообщивших о факте отсутствия на территории РФ сроком больше чем 6 месяцев (штрафная санкция предусматривает сумму от 5 до 15 тысяч рублей). В случае, если призывник не находится по месту жительства больше 3 месяцев и не уведомил военкомат — тоже назначат штраф (суммой до 15 тысяч рублей).

Срок службы в 2024 году остался без изменений — 12 месяцев.

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#Общество#Омская область#Владимир Путин#Штрафы#Новости#Призыв#Илья Скобин#Ответственность#Военная служба#Медицинская комиссия#Призывной возраст
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