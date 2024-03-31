Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве омичей на военную службу

Кроме того, изменилась и ответственность призывников — суммы штрафов существенно выросли. Например, за неявку по повестке в военный комиссариат с призывника могут взыскать сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Раньше этот диапазон был существенно ниже: от 500 рублей до 3 тысяч. Ответственность за уклонение от медкомиссии тоже серьезный — от 15 до 25 тыс рублей.