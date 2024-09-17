Герои прошлого вдохновляют будущих защитников на «Зарнице 2. 0»

Posted 17 сентября, 10:38
Published 17 сентября, 10:38
Modified 17 сентября, 12:41
Updated 17 сентября, 12:41
В России успешно завершилась Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», объединившая более 800 тысяч подростков со всей страны. Финальные состязания, прошедшие в Волгограде, собрали 600 юных патриотов, готовых продемонстрировать свои навыки и знания в различных военно-прикладных дисциплинах.
Особую значимость мероприятию придало участие наставников из программы «Время Героев», которые делились своим опытом и вдохновляли молодое поколение на новые достижения. Эта инициатива подчеркивает важность преемственности поколений и передачи ценностей патриотизма от героев прошлого к будущим защитникам Отечества.
Участники «Зарницы 2.0» не только соревновались в традиционных военных дисциплинах, но и осваивали современные технологии, включая работу с БПЛА и противодействие кибер-угрозам. Это демонстрирует адаптацию патриотического воспитания к вызовам современного мира.
Виктор Водолацкий, Герой ЛНР и председатель правления центра «Воин», отметил высокий уровень подготовки и патриотизма молодежи. Он подчеркнул, что навыки, полученные во время игры, будут полезны участникам как в повседневной жизни, так и на военной службе.
«Также с финалистами работали участники другого нашего проекта — всероссийского конкурса наставников „Быть, а не казаться!“. Такая интеграция пошла всем только на пользу. Видно, что у нас прекрасная, подготовленная и патриотичная молодежь. А знания и навыки, которые ребята получили, пригодятся им как в повседневной жизни, на и на военной службе», — отметил Виктор Водолацкий.
Победителями из Сибири в старшей возрастной категории стала команда «Гвардия» из Новосибирской области под руководством наставника Владимира Храмушкина. В младшей категории первенство завоевали «Тяжинские Барсы» из Кемеровской области, которых подготовил Евгений Жернаков.
«Зарница 2.0» стала ярким примером того, как важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, уважения к героическому прошлому страны и готовности защищать ее интересы. Участие в подобных мероприятиях формирует у молодежи не только практические навыки, но и чувство ответственности за будущее своей Родины.
Проведение таких масштабных патриотических игр как «Зарница 2.0» играет ключевую роль в формировании сильного, образованного и патриотичного поколения, готового стать достойными преемниками героев прошлого и настоящего.
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