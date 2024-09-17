Герои прошлого вдохновляют будущих защитников на «Зарнице 2. 0»

«Зарница 2.0» стала ярким примером того, как важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, уважения к героическому прошлому страны и готовности защищать ее интересы. Участие в подобных мероприятиях формирует у молодежи не только практические навыки, но и чувство ответственности за будущее своей Родины.